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彰化伸港鄉公所涉貪瀆 鄉長、代表會主席聲押

2019-03-20 11:19聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化伸港鄉公所涉貪瀆案，昨天遭檢調搜索。報系資料照
彰化伸港鄉公所涉貪瀆案，昨天遭檢調搜索。報系資料照
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彰化縣伸港鄉公所爆出集體貪瀆弊案，彰化地檢署昨天兵分多路到涉嫌人住所及辦公室22處搜索，傳訊44人到案說明，調查發現，鄉公所主辦第一公墓第三納骨塔興建工程與旅遊案涉嫌收取回扣，經檢察官訊問後，認為鄉長曾煥彰、代表會主席林其瑞以及王姓白手套與邱姓廠商負責人有違反貪汙治罪條例等罪嫌，且有串證之虞，今天上午向法院聲請羈押。

另其他涉案人員張姓廠商人員、周姓女子各交保20萬元並限制住居，黃姓廠商人員、謝姓建築師各交保10萬元並限制住居，許姓旅行社人員也以10萬元交保。

彰化地檢署昨天上午出動180名檢警到鄉公所、鄉長住家、廠商辦公室等多處進行搜查帶回多項文件資料，下午陸續將涉案人等帶回廉政署中部辦公室、調查局中機站以及南投縣調站等地，偵訊直到深夜。

調查發現鄉公所主辦第三納骨塔櫃興建工程及設計規劃等標案，在2018年到2019年間邱姓廠商負責人涉嫌透過王姓白手套每次將現金數十萬元到數百萬元不等金額交付代表會主席林其瑞再轉交鄉長曾煥彰，使工程能順利得標及完成驗收，林其瑞與曾煥彰再分其金額，但兩人都否認。

據了解，鄉公所2017年間舉辦東京 、雲南等旅遊參訪，涉嫌透過旅遊招標收受回扣，曾煥彰每次收到10萬元；另曾煥彰在2014年到2018年擔任鄉長期間個人財產暴增4千多萬，涉財產來源不明。

檢察官偵訊，廠商人員部分承認，也有人避重就輕，曾煥彰等人則否認收賄，檢方認為有串證之虞向法院聲押，預計下午才會召開聲押庭。

回扣檢察官貪汙
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