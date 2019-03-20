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柯韓出訪都「卡卡」 總統熱門人選掉漆 誰在給壓力？

為明年反賄選做準備 選罷法緩起訴處分被告排排坐

2019-03-20 11:03聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

去年多合一選舉，嘉義地檢署查獲多起現金買票、禮品、幽靈人口等案件，截至本今年2月28日為止選偵案件已達476案，聲請法院羈押77人、准押51人，查扣現金112萬4千元，已起訴235件187人，再針對部分收受賄款在偵查中坦承犯行，顯有悔意的選民另為緩起訴處分並接受「廉能法治教育講習」，今天首次上課，54名違反選罷法緩起訴的被告排排坐聆聽講課並填寫問答題。

嘉義地檢署檢察長繆卓然表示，「廉能法治教育講習」不僅為一般緩起訴處分被告之法治教育，更作為明年中華民國總統、副總統及立法委員選舉前反賄選活動的第一步，期喚起社區民眾廉能意識，使大家都能認知「選賢與能」不僅是口號更是現代公民社會責任，不要接受賄選買票，一起反賄選，以達到「乾淨選舉、清廉政治」的目標。

根據嘉義地檢署統計，違反選罷法參加法治教育被告人數高達159件315人，每人至少要參加一場次、2小時的「廉能法治教育講習」，今天首場在嘉義市警察局舉行，有54名選民參與，年齡層從從26歲至87歲，收賄金額從500元至10000元不等，主任檢察官郭志明講解法條。

為確認選民了解法規，課後需填寫問答題，例如「選舉時如果有人拿現金新台幣1000元或是茶葉1斤（價值約800元）請你投票給登記第1號的候選人，我們不可以收，不然會觸犯投票受賄罪。」被告另需回答買票原因是因為缺錢、人情壓力等，嘉義地檢署將針對這些問卷做數據分析，分析結果將做下次反賄選宣導參考用。

嘉義地檢署今天在嘉義市警察局舉辦「廉能法治教育講習」，由主任檢察官郭志明（拿麥克...
嘉義地檢署今天在嘉義市警察局舉辦「廉能法治教育講習」，由主任檢察官郭志明（拿麥克風者）幫選罷法緩起訴處分被告上課。記者姜宜菁／攝影
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嘉義地檢署今天在嘉義市警察局舉辦「廉能法治教育講習」，檢察長繆卓然期望被告可成為...
嘉義地檢署今天在嘉義市警察局舉辦「廉能法治教育講習」，檢察長繆卓然期望被告可成為反賄選志工，為乾淨選風盡份心力。記者姜宜菁／攝影
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賄選選罷法
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