為明年反賄選做準備 選罷法緩起訴處分被告排排坐

2019-03-20 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



去年多合一選舉，嘉義地檢署查獲多起現金買票、禮品、幽靈人口等案件，截至本今年2月28日為止選偵案件已達476案，聲請法院羈押77人、准押51人，查扣現金112萬4千元，已起訴235件187人，再針對部分收受賄款在偵查中坦承犯行，顯有悔意的選民另為緩起訴處分並接受「廉能法治教育講習」，今天首次上課，54名違反選罷法緩起訴的被告排排坐聆聽講課並填寫問答題。

嘉義地檢署檢察長繆卓然表示，「廉能法治教育講習」不僅為一般緩起訴處分被告之法治教育，更作為明年中華民國總統、副總統及立法委員選舉前反賄選活動的第一步，期喚起社區民眾廉能意識，使大家都能認知「選賢與能」不僅是口號更是現代公民社會責任，不要接受賄選買票，一起反賄選，以達到「乾淨選舉、清廉政治」的目標。

根據嘉義地檢署統計，違反選罷法參加法治教育被告人數高達159件315人，每人至少要參加一場次、2小時的「廉能法治教育講習」，今天首場在嘉義市警察局舉行，有54名選民參與，年齡層從從26歲至87歲，收賄金額從500元至10000元不等，主任檢察官郭志明講解法條。