中檢拍賣藍寶堅尼 傳產業者1200萬元拍下說「值得」

2019-03-20 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中地檢署拍賣小棧今天上午舉辦「破億拍賣會」，拍賣扣案物最引人矚目的是Aventador LP 700-4超跑藍寶堅尼，新車市價為2538萬元，扣案車是2014年出廠，鑑價後以1100萬為起標價，由高檢署檢察長王添盛擔任拍賣官，有兩人競標喊價，經數度拉抬，最後由許姓男子以1200萬元拍定。

許男接受採訪時，表示他是傳統產業者，本身也有跑車，這次為友人代標，友人也是傳統產業業者，拍定的這輛超跑藍寶堅尼「車況還可以，花這個錢值得」。

這次除拍賣藍寶堅尼超跑外，還拍賣賓士、瑪莎拉蒂、BMW等高檔名車，但最引人注目的仍是這輛Aventador LP 700-4藍寶堅尼，該車是檢察官辦拉脫維亞境外詐騙機房，自詐騙金主「胖哥」所查扣的義大利超級跑車，新車市價為新台幣2538萬元。

中檢指出，扣案的這輛藍寶堅尼超跑，是以未來戰機為設計概念，車身比例簡潔有力，線條造型精準銳利，為2014年3月出廠，雙門跑車，排氣量為6498西西，購買的車主「胖哥」已付清車款。

中檢扣案拍賣的藍寶堅尼超跑，經鑑定人鑑價後，以1100萬元為起標價，是這次拍賣會的一大亮點。今天上午法務部常務次長張斗輝、檢察總長江惠民、高檢署檢察長王添盛等人蒞臨觀禮。