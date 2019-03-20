漲房租不成竟放火燒死無辜房客 房東二審仍判無期徒刑

2019-03-20 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



房東詹德榮承租台灣銀行土地，並將房屋分租賺取租金，去年不滿漲租遭拒，預謀購買100元汽油放火燒毀房屋，更燒死屋內熟睡中的7旬黃姓房客。一審依殺人罪判無期徒刑，褫奪公權終身，案件上訴，高等法院今宣判，仍判詹無期徒刑，褫奪公權終身，仍可上訴。

退休無業的詹（67歲）承租土地蓋屋後分別出租給鄭姓、羅姓房客作為倉庫用，另租給黃居住。詹不斷要求調漲房租，卻未獲回應，其中以鄭承租的房屋面積最大，卻只繳最便宜的租金，又常抱怨屋況不佳、拖欠房租。

詹懷恨在心，去年4月2日清晨6時許騎車到加油站買汽油，將汽油潑在屋內，打火機點燃後迅速逃離現場。附近鄰居發現房子冒出火煙，聽聞黃大聲喊救命，趕緊上前將全身燒傷、下半身著火的黃拉出屋外，送醫急救後隔天仍宣告不治。

詹被警方逮補到案一度喊冤「我怎麼可能燒自己的房子？」，經出示監視器畫面才坦承犯行。一審開庭時，詹曾說，黃的房租4千元是3人中最貴，也是最晚搬進來，彼此感情算是融洽，「燒死了無辜的人，讓我實在很愧疚」。詹的辯護人稱，詹有憂鬱症和經濟雙重壓力，法官則認為，詹思慮縝密，難認受到憂鬱症或其他精神病症影響。