這條路8年奪61命 關山警暖心送閃光燈給沿途居民保平安

2019-03-19 20:42 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



花東公路（台9線）鹿野鄉武陵到關山鎮德高路段，近8年車禍死亡人數高達61人，台東縣警局關山分局用公務經費購買「掛式警示爆閃燈」100個，連日來贈送沿途居民夜間過馬路時使用，民眾都說「警方動作很暖心」。關山警分局表示，若成效好，將擴大採購，利用宣導活動贈送參與民眾。

關山警分局長蔡耀順說，台9線沿途高肇事路段沒有路燈照明，經過的村落，老人居多，且駕駛開車習慣也非警方能掌控，警方能做的就是設法減少車禍發生，確保沿途居民安全，所以決定用公務經費購買「掛式警示爆閃燈」贈送，讓民眾夜間出門時，可拿在手上，掛在左右側褲腰際或勾掛在肩上，讓前後方來車能看得到，以減少車禍事故發生。

台9線台東縣境鹿野鄉武陵到關山鎮德高，全長14.5公里曾被交通部認證是全台最長且最筆直路段，但根據警方統計資料，近8年共有61人魂斷這條路上。