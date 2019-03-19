所長假募款私吞5萬 詐欺變貪汙罪二審重判

2019-03-19 20:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄旗山警分局嶺口派出所徐姓前所長，遭檢舉4年前在職期間，涉向轄區民眾謊稱所內需求，募得一台新電視、5萬元的買機車經費，不料疑全被他私吞。一審依詐欺罪嫌判他9月徒刑，上訴後，高雄高分院認為電視沒脫離公務用途，判無罪，但募款5萬元部分，改依貪汙罪嫌判3年8月，褫奪公權2年，仍可上訴。

檢方起訴指出，徐姓男子2012年4月到2017年7月間擔任嶺口所長，於2015年5月間向轄內某宮廟蔡姓負責人表示派出所備勤室需要電視機，蔡花1萬900購入後送徐，但徐卻沒擺在備勤室；同年10月，徐再開口稱高市警局有募集機車活動，希望能捐5萬為派出所添購機車，蔡姓男子於是找2友人湊足5萬，交付給徐，沒想到也遭私吞。

高市警局在2017年6月接獲匿名檢舉後，警局政風室、旗山分局督察組去訪查蔡姓男子，徐姓男子從蔡口中獲悉遭查，決定還回5萬，另多1萬捐贈宮廟；徐原本也要歸還電視機，但蔡改簽立捐贈同意書。事情曝光後蔡調離主管職，同年底檢方指揮調查人員前往搜索。

蔡姓男子偵訊辯稱，他將所長寢室的舊電視搬到備勤室給同仁使用，將新電視放在所長寢室；5萬元則是因為勸募機車活動已經停止了，蔡姓男子表示先放他那，等下次活動，他才先保管。

一審查出，派出所其他同仁證稱沒用過新電視，且所長寢室僅徐姓男子自己可使用，可見挪為私用，另分局也沒接獲陳報有5萬元捐款，徐察覺事發便還錢，明顯有私吞意圖，認定徐利用詐術騙取電視及5萬，依2個詐欺取財罪，合併處9月徒刑。