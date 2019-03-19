人妻傳裸照密會小王 夫告妨害家庭卻敗訴

2019-03-19 20:21 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹林姓男子發現李姓妻子與高姓男子有婚外情，一度進出汽車旅館，林男擷取妻子與高男Line對話發現兩人以老公、老婆互表愛意，還相約情人節共同吃飯，甚至妻子傳裸照給高男等證據。但法官認為，僅憑這些不足作為曾經發生性關係的證據，故判高男無罪。

高男與李妻兩人因欣賞對方，進而交往，被李妻丈夫發現後，提告妨害家庭，新竹地檢署檢察官起訴高男。李妻坦承，她與高男交往熱絡，曾發生3次性行為，一次是直接在車上、一次在汽車旅館，最後一次則在高男家中，她則暱稱高男為「車英雄」。不過，高男卻說，「我們來往程度快要超乎朋友，但沒有發生性行為。」

林男擷取李妻與高男對話內容，可見李妻稱呼高男暱稱為「車英雄」，對話訊息中還稱高男為「老公」，雙方約定情人節一同吃飯，李妻傳裸照給對方。林男則說，他曾見兩人對話訊息，高男曾用用電熱毯，在左邊大腿內側、靠鼠膝部大約有2公分傷疤。法官當場勘驗證實所言為真。

法官認為，從對話內容只能證明高男與李妻關係親密，但內容為未提兩人是否發生性行為，也沒有關於身體親密切處的對話，雖然李妻也稱有與高男發生性行為，但都不屬對法定犯罪構成要件，只能證明兩人關係親密，已非一般朋友來往之程度，至於，雙方是否確有發生通、相姦性交行為，證據不足。