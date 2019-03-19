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棒球／想繼續留在棒球圈 郭泓志：都還沒人找

砍死女友後自殺不成 男子二審仍判無期徒刑

2019-03-19 19:47中央社 台中19日電

范姓男子不滿劉姓女友另結新歡，且要將共同經營的茶行轉登記給劉姓婦人兒子，持刀砍死劉姓婦人，再到山區自殺不成後投案，法院一審判無期徒刑，台中高分院維持原判，可上訴。

台灣高等法院台中分院今天發布新聞稿表示，56歲范姓男子為台中市北屯區一家茶行掛名負責人，劉姓婦人為實際負責人，兩人10年前認識後交往，一同經營茶行。

民國106年間，范姓男子認為劉姓婦人另有交往對象，且劉姓婦人想將負責人名義變更給兒子，范姓男子不滿，同年12月20日攜殺人用長、短水果刀各1把前往茶行內，預先將長水果刀放在包包內置於1樓，再將短水果刀放在褲子口袋內，藏身在2樓與3樓樓梯間等待。

劉姓婦人下樓時，范姓男子立刻從口袋拿出短刀，猛刺劉姓婦人腹部，再朝胸部刺15刀、頸部橫切1刀，造成劉姓婦人計有17處刀傷，因出血性休克及呼吸衰竭當場死亡。

劉姓婦人兒子聯繫不上母親，到茶行內查看才發現母親已死亡；范姓男子犯案後開車到台中大里區竹仔坑山區，在車內自殺不成，轉而到警局投案，警方查扣犯案水果刀及衣物，被檢方依殺人罪起訴。

台灣台中地方法院法官審理時認為，范姓男子沒前科、素行良好，無剝奪被告生命與社會永久隔離必要，判處無期徒刑、宣告褫奪公權終身。

案件經上訴台中高分院，經醫院對范姓男子精神鑑定，認定未達精神障礙或其他心智缺陷，不符減刑要件，但法官審酌無犯罪前科，平日非暴力相向的人，犯後非毫無悔意，惡性未達應與世永久隔離程度，維持原判，全案可上訴。

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