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蕭淑麗提告又撤告 被告涂醒哲狀況外

2019-03-19 18:20聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義市議會去年10月底召開臨時會和定期會，適逢選前30天，嘉義市前市長涂醒哲發文質疑「嘉義市前議長蕭淑麗企圖用議會開議綁住涂醒哲，利益黃敏惠」，蕭淑麗因此對涂提出加重毀謗和意圖使人不當選之訴，但在選後首次開偵查庭時主動撤告，嘉義地檢署今予以不處訴處分。

蕭淑麗表示，選舉完後第一次開庭，當庭向檢察官表明，選舉已結束，候選人應放下選舉過程中所產生的恩怨，選後大家更該團結一致，讓嘉義更好，不應該浪費社會資源，所以願意主動撤告。涂醒哲對於蕭提告訴並不知情，也未接到檢察官傳喚，「尊重司法」。

涂醒哲去年9月曾發佈新聞稿指「蕭淑麗企圖藉議會開會綁住涂醒哲、利益黃敏惠！」內容提及她「競而不選」、「變相的搓圓仔湯」等文字，蕭淑麗認為涂以此方式傳播不實的事，貶抑她個人人格評價和名譽，並會影響選民投票的正確選擇因此提告。

嘉義地檢署指出，加重毀謗罪屬告訴乃論，當事人在偵查過程中即撤回告訴，所以不起訴處分，另外調查嘉義市議會確實在去年9月25日至10月4日和11月12日到12月11日開會，縱使涂醒哲所用的言詞聳動或誇張，其目的是為了喚起民眾注意，藉此增加民眾對於公共事務的聊解程度，涂醒哲的意見表達屬於「合理評論原則」，意圖使人不當選罪證不足。

前嘉義市議長蕭淑麗（右）去年選舉期間對嘉義市前市長涂醒哲（左）提出加重毀謗和意圖...
前嘉義市議長蕭淑麗（右）去年選舉期間對嘉義市前市長涂醒哲（左）提出加重毀謗和意圖使人不當選之訴，在選後向嘉義地檢署檢察官表示願意撤告，嘉義地檢署今天予以不起訴處分。圖／本報資料照
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前嘉義市議長蕭淑麗（右）去年選舉期間對嘉義市前市長涂醒哲（左）提出加重毀謗和意圖...
前嘉義市議長蕭淑麗（右）去年選舉期間對嘉義市前市長涂醒哲（左）提出加重毀謗和意圖使人不當選之訴，在選後向嘉義地檢署檢察官表示願意撤告，嘉義地檢署今天予以不起訴處分。圖／本報資料照
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涂醒哲蕭淑麗
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