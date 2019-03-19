蕭淑麗提告又撤告 被告涂醒哲狀況外

2019-03-19 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市議會去年10月底召開臨時會和定期會，適逢選前30天，嘉義市前市長涂醒哲發文質疑「嘉義市前議長蕭淑麗企圖用議會開議綁住涂醒哲，利益黃敏惠」，蕭淑麗因此對涂提出加重毀謗和意圖使人不當選之訴，但在選後首次開偵查庭時主動撤告，嘉義地檢署今予以不處訴處分。

蕭淑麗表示，選舉完後第一次開庭，當庭向檢察官表明，選舉已結束，候選人應放下選舉過程中所產生的恩怨，選後大家更該團結一致，讓嘉義更好，不應該浪費社會資源，所以願意主動撤告。涂醒哲對於蕭提告訴並不知情，也未接到檢察官傳喚，「尊重司法」。

涂醒哲去年9月曾發佈新聞稿指「蕭淑麗企圖藉議會開會綁住涂醒哲、利益黃敏惠！」內容提及她「競而不選」、「變相的搓圓仔湯」等文字，蕭淑麗認為涂以此方式傳播不實的事，貶抑她個人人格評價和名譽，並會影響選民投票的正確選擇因此提告。