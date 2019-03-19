刺殺婦人17刀致死判無期 二審：他平日非暴力相向之人

2019-03-19 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市北屯區一家茶坊掛名負責人范男，與女老闆劉婦發生情愫，前年懷疑她移情別戀，且她要將茶坊過名給當兵回來的兒子經營，范自認「人財兩失」，持刀刺殺她17刀致死，一審依殺人罪將他判處無期徒刑，他不服上訴，台中高分院今天判決維持原審判決。全案得上訴。

二審合議庭審酌，范男持水果刀刺殺被害人頸、胸、腹部多處致死，手段殘忍，但查出他無犯罪前科，平日並非暴力相向之人，且范與被害人共事多年，僅因主觀上之情感失落、經濟剝奪感，又缺乏適切情緒抒發及壓力因應管道而犯案。

法官認定范男犯罪後並非毫無悔意，惡性未達應與世永久隔離程度。 又經將范金彪鑑定評估結果，認其有更生及復歸社會之可能性，若施以長期監禁，輔以監所內之輔導教化，當可促其深入反省。因此維持第一審量處無期徒刑，並褫奪公權終身之判決。

檢審查出，范男是茶坊的掛名負責人，劉婦是實際負責人，兩人於十年前認識後產生情愫而交往，一同經營茶坊，至前年春節期間，范發現她與張男交往，兩人發生爭吵，范便向劉說「我得不到別人也別想得到」。

劉婦因而疏遠范男，並想將茶坊的登記負責人變更為她的兒子邱男，范因此於前年12月16日、17日去劉婦家吵鬧，而劉婦於同月19日向范表示希望他簽署讓渡書給她的兒子，否則要將茶坊負責人名字取消。