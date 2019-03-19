永靖鄉代會副主席涉賄4天前才交保 今遭羈押

2019-03-19 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣永靖鄉代表會正副主席選舉涉嫌賄選案餘波盪漾，本月15日遭檢察官聲押，法官裁定以30萬元交保的副主席邱平舜，昨天又被彰化檢調傳喚；檢察官偵訊後，以有新事證及串證之虞，今天凌晨再度聲請將邱平舜羈押禁見，這回法官裁准。

檢調人員昨天同時傳喚朱賴春花、賴文彥等2名代表，據了解，兩人都否認正副主席選舉有賄選之事，檢察官一併以串證之虞，聲請羈押禁見，彰化地方法院法官審理後，諭知各以30萬元交保。

最近永靖鄉地方政壇不平靜，鄉民議論紛紛；據透露，去年選舉期間，已傳出有人為競選鄉民代表正副主席開始綁椿，對勝算較高的代表候選人先下前金30萬元，表明選後再給30萬元，因綁椿的候選人有2人落選，出現另一組人馬角逐。

地方人士說，因1名「關鍵票」的鄉代表身價水漲船高，兩組競選搭檔競相加碼，這名代表涉嫌先收了一邊的105萬元，對手加碼到150萬元拔椿，造成選情一夕生變。事後，輸的一邊不甘心，一再興師問罪，雙方得很不愉快，這件賄選案才傳開。

有人向彰化縣調查站檢舉，本月14日檢察官指揮調查站和與員林偵查隊，兵分多路傳喚邱平舜、多名涉案的代表和地方人士；據了解，有多人認罪說出用情，更有重要被告轉為汙點證人。