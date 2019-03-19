「兩光」集團擄80賽鴿勒索近30萬 主嫌獲判3年徒刑

2019-03-19 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



賽鴿風潮盛行，江姓男子興起賊心，買通綽號「兩光」等男子埋伏基隆七堵山區，架網攔截賽鴿，循鴿腳綁著的電話恫嚇鴿主，鴿主擔心愛鴿恐被慘拔羽毛、甚至殺害，以致失去比賽資格，紛紛心急匯款，短短半年內就有33名鴿主受害，擄鴿集團不法勒贖金額近30萬元。基隆地方法院近日審結，認定江男犯共同竊盜、恐嚇取財等罪，判處應執行有期徒刑3年，得易科罰金36萬5千元。

江男等人協議，由另兩名同夥架網劫鴿，江男再以每隻賽鴿2千元價格收購鴿腳環上的鴿主電話，透過匿名電話恐嚇勒索鴿主。警方在山區查獲正在架設網架的擄鴿集團成員，該些人等見苗頭不對，配合警方調查，供出江男行蹤，警方循線跟監埋伏，才終於逮獲江男。

葉姓、嚴姓等33名被害人當庭指訴，江男到案坦承犯案，法官認定江男犯三人以上共同竊盜、恐嚇取財等罪，犯行明確，共犯有共同竊盜罪25罪、恐嚇取財40罪，受害鴿主們共陸續匯款29萬6460元，其中10萬1193元未扣案。