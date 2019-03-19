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富商花千萬替小12歲女友買房 結果新郎不是他

2019-03-19 16:15聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄一名楊姓富商與小12歲女友邱姓女子交往期間，花上千萬替她買下美術館附近豪宅，不料幾年後邱女竟嫁給別人，楊氣得提告要求返還購屋裝潢費1300多萬元及另借她106萬元，但邱女稱是楊屢次劈腿，為了彌補虧欠才出錢買房，法院勘驗雙方LINE對話紀錄，認定楊是贈與之意，一、二審判楊敗訴，仍可上訴。

楊姓男子（50歲）離過婚，是營造業者，頗有財力。他起訴主張，2011年起與邱女（38歲）交往，2014年間邱女想將名下舊房子出售，另購入鼓山區美術館附近的房屋，央求楊先代墊購屋款、貸款及裝潢家具費用，並承諾會用舊房售出的錢來償還，不料2016年10月起邱女開始疏遠他，更於2017年3月2日與他人登記結婚

楊姓富商指出，他替邱女買房、貸款及裝潢相關費用支出1365萬多元，邱女先前以胞弟要結婚名義另向他借錢整修美濃老家106萬多元，屬於消費借貸關係，要求她償還。

邱女稱兩人2011年開始交往直到2016年10月分手，並不否認楊姓男子出錢替她買房、修繕美濃老家，但這是基於交往近5年，她協助處理他的事業，楊沒支付分文卻還感情出軌，她發現後，楊為了補償、維繫感情才贈與給她，不用返還。

一審法官檢視兩人過往LINE訊息，發現邱女確實曾說「幫我付清」、「XX路賣了再給你」，但調閱更早紀錄來釐清對話前後文，邱女提及「房子付清當我34歲老女人嫁不出去的禮物」、「我會一直叫你幫我付清是因為你這2年的承諾都騙我」、「不懂為什麼你還要答應我這麼多承諾包括買房子」，顯示邱女抱怨楊姓男子劈腿、欺騙感情，故再三要求楊買房當禮物，並一次付清，作為嫁不出去的禮物、彌補感情虧欠。

法官也查出，邱女屢屢抱怨楊姓男子不甘心出錢，懷疑楊有無真心考慮兩人未來，甚至要賣舊房來支付新屋貸款及裝潢費用，楊也傳LINE回稱「反正我都會幫妳把房子用好」、「年底之前會去借錢幫妳還清」等，且楊出這些錢沒與邱女立約借貸，可認定楊基於感情因素贈與，一審判楊敗訴。

楊姓男子上訴再指他是出於借貸意思出錢、邱女以為是贈送，且他付錢也缺乏目的，所以邱女是不當得利，高雄高分院合議庭依舊認為楊為彌補感情虧欠、承諾保障，才買房當禮物贈送，駁回上訴。

高雄楊姓富商出資千萬元替邱姓女友買房，沒想到邱女另嫁他人，楊氣得提告要求還錢，一...
高雄楊姓富商出資千萬元替邱姓女友買房，沒想到邱女另嫁他人，楊氣得提告要求還錢，一、二審都遭駁回。圖／本報資料照
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