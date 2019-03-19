警察連傳酒駕 警署：再犯一律免職

2019-03-19 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ╱即時報導



員警酒駕頻傳，警政署再提高重懲，累犯者一律免職。圖／警政署提供 分享 facebook

酒駕肇禍悲劇不斷，政府全面修法重懲之際，各地卻連傳員警酒駕事件；警政署表示，警察是取締酒駕的執法者，自己執法還犯法，天理難容，即日起不論勤務中或勤餘，只要酒駕或拒測一律記大過處分，累犯者依「破壞紀律，情節重大」，立即免職。

至於各級主官、管責任也再提高，以分局、大隊、隊為單位，員警酒駕案件發生後3個月內再發生第2件員警酒駕者，只要不是自檢、列冊員警，分局長層級的主官下台負責，內勤單位主管比照辦理。

警政署多年來一直嚴格禁止員警酒駕，6年前就祭出酒駕者考績打丙、勤中酒駕撤換主管，拒絕酒測一律記大過、肇逃者移付懲戒及連坐重懲同飲員警等手段，但害群之馬依然我行我素。

5年前警政署再拉高連坐懲處層級辦法，律定同單位一個月內有兩名以上員警酒駕被查獲，分局長層級主官要下台負責。

各警察機關之後加強內控，勤前酒測、列管輔導酗酒者，讓員警酒駕人數減緩，但近來問題又日益嚴重，光今年已有10名員警酒駕被查獲。

尤其南部最近連傳員警酒駕事件，嚴重傷害警察取締酒駕的執法者形象，警政署長陳家欽上午提示再提高懲處，責令重新檢討修正「警察人員駕車安全考核實施要點」，未來不分勤務中或勤餘，只要酒駕或拒測，一律記大過處分，肇事者並依公共危險罪究辦。

如果是二次再犯者，依公務人員考績法第12條「破壞紀律，情節重大」之規定，免職處分。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康