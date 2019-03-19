男假冒超商幹部 詐騙逾700萬元送辦

2019-03-19 15:55 中央社 台北19日電



簡姓男子假冒超商幹部以取信超商人員加入通訊軟體，透過清點貨物或款項等話術指示店員用無摺存款方式匯出店內現金，涉詐騙70人，不法所得逾新台幣700萬元，警依法送辦。

刑事局偵查第九大隊第三隊今天舉行破案記者會指出，由於近期警方接獲多起超商報案，指稱有歹徒假冒超商設備工程師、物流司機、物流客服或超商公司幹部等角色，透過致電超商分店並藉故詢問店長去處等方式與店員裝熟。

當歹徒取得店員信任後，便要求對方提供店長的通訊軟體聯繫方式，並偽冒超商公司幹部及店長的通訊軟體帳號將店員加入對話群組內，歹徒一人分飾二角對話，假藉清點店內貨物、款項及修繕機台等話術，指示超商店員以代碼繳費結清或將店內現金以無摺存款方式匯出。

此外，歹徒再將上述贓款直接儲值至遊戲點數，再透過遊戲點數交易進行變現後，提領詐騙款項。

刑事局與桃園市政府警察局刑事警察大隊共組專案小組，並報請桃園地檢署指揮，偵查發現歹徒嫻熟超商內部運作流程，自去年6月迄今，隨機挑選全國各地超商進行詐騙，初步清查被詐騙的超商店員至少有70人，不法所得超過700萬元。

警方經偵查後，鎖定在桃園市一帶活動的26歲簡男涉有重嫌，於12日搜索查獲，同時查扣犯案用電腦、手機、銀行存摺、現金13萬餘元、安非他命及吸食器等贓證物。

偵訊時，簡嫌坦承不諱，全案依詐欺及毒品案解送至桃園地方檢察署偵辦，並聲請羈押獲准。