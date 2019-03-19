高雄首處「區間測速」在鳥松松藝路 科技執法不手軟

2019-03-19 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



穿越澄清湖水源保護區的高雄市松藝路，因是連結鳥松、三民及仁武三區的捷徑，常發生飆速事故，交通部鑑此決定建置「科技執法—區間平均速率監測系統」，預訂今年9月底啟用，將是高雄地區第一個區間測速路段，民眾未來行經此若心存僥倖，荷包恐會失血。

鳥松區松藝路位在澄清湖西側外圍，長約1.8公里，有多處彎道及上、下坡段，但由於是連結高雄市區的捷徑，使用率高，故事也相對多，據交通大隊統計，104年到107年即發生8起死亡車禍，一般交通事故也達227件。

仁武警分局交通組長徐志宏表示，松藝路位在澄清湖水源保護區內，路型無法改變，由於沿道沒有住家及交叉路口，行經的車輛不怕隨時有車輛竄出，因此車速偏快。再加上車道兩側沒有充足的腹地可設攔檢點，不利員警執法，警方除加強平日巡邏及假日路檢，也增設定點測速照相 設備，但不少民眾經過測速點後常加速行駛，無法有效防範交通事故。