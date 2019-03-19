高雄首處「區間測速」在鳥松松藝路 科技執法不手軟
穿越澄清湖水源保護區的高雄市松藝路，因是連結鳥松、三民及仁武三區的捷徑，常發生飆速事故，交通部鑑此決定建置「科技執法—區間平均速率監測系統」，預訂今年9月底啟用，將是高雄地區第一個區間測速路段，民眾未來行經此若心存僥倖，荷包恐會失血。
鳥松區松藝路位在澄清湖西側外圍，長約1.8公里，有多處彎道及上、下坡段，但由於是連結高雄市區的捷徑，使用率高，故事也相對多，據交通大隊統計，104年到107年即發生8起死亡車禍，一般交通事故也達227件。
仁武警分局交通組長徐志宏表示，松藝路位在澄清湖水源保護區內，路型無法改變，由於沿道沒有住家及交叉路口，行經的車輛不怕隨時有車輛竄出，因此車速偏快。再加上車道兩側沒有充足的腹地可設攔檢點，不利員警執法，警方除加強平日巡邏及假日路檢，也增設定點測速照相 設備，但不少民眾經過測速點後常加速行駛，無法有效防範交通事故。
高雄市警察局鑑此，向交通部爭取建置「科技執法─區間平均速率監測系統」，上周已協同專家學者到場完成會勘，敲定今年5、6月施工，9月底啟用，總經費為476萬。徐志宏表示，過去一般測速照相只是一個「點」，日後「區間測速」的範圍是整個路段，運用平均速率的概念，可隨監空路段距離的增加，擴大管控範圍，避免駕駛人投機。
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