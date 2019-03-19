民間版台鐵訂票APP出包 研發者侵權挨告

2019-03-19 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



新北市游姓男子在100年研發手機應用程式APP「台鐵訂票機」，上架在IOS系統，但「台鐵」兩字侵害台鐵局商標權，加上以同1組虛擬身分證字號帳號訂票，導致台鐵訂票系統異常。士林地檢署認為，游已更名、改版APP解決訂票問題，且與台鐵和解，以緩起訴處分。

台鐵在106年1月16日至107年7月16日，發現IOS系統中有一款民間設計的「台鐵訂票機」APP，向台鐵網路訂票系統發送封包訊息，但訂票均是同組虛擬身分證字號A100000001，共計產生約5萬筆，IP筆數約3千多組異常訂票訊息。

經鐵警局花蓮分局調查，37歲研發者游姓男子早在100年8月，研發撰寫此APP，並上傳APPLE APP STORE，讓民眾下載用以快速搶票，下載量高達80多萬次，獲得周邊廣告收益約70萬元。

涉嫌觸犯商標法的游男表示，當時為了加快台鐵訂票速度，才會自行撰寫程式，將使用者設為同一組虛擬身分證字號，卻導致台鐵網路訂票系統異常。檢警找來15名使用者和台鐵人員證述，使用APP訂票導致系統異常。