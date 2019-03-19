男子裝命理老師 分飾2角對2女子詐欺騙色

2019-03-19 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



宜蘭縣一名男子在網路捏造假身分，並在交友軟體亂槍打鳥，與女網友聊天認識後，聲稱可以給老師改運，卻收取高收費，還聲稱要跟老師性交才能改運，誘騙女網友性侵得逞，吳男還用假身分遊說女網友與他交往，但女網友事後發現，都是吳男自導自演，還發現吳男同時對另外一名女子詐欺，宜蘭地方法院審結，吳男依強制性交罪判處3年10個月有期徒刑，詐欺取財部分則判處1年4個月可易科罰金，犯罪所得全部沒入。

判決書指出，該名吳姓男子離婚、育有2子，他在2016年10月時，捏造假身分「林雨媗」在交友軟體上亂槍打鳥，與小芳（化名）認識後，在聊天的過程得知小芳在感情方面的困擾，認為有機可趁，立刻用林雨媗的對小芳表示，她認識一個老師，可以幫忙改運、斬桃花，還分享自己的經驗，聲稱給老師改運後，事業、感情都相當順遂，小芳不疑有他，便與吳男相約見面。

小芳與吳男見面後，當場給吳男3400元，請吳男幫忙改運並處理嬰靈，之後再看是否需要斬桃花，但吳男事後又以「林雨媗」的身分鼓吹小芳要再找老師改運，並聲稱自己當時是一半燒金紙，一半與老師發生關係，吳男也對小芳說，因為她的男朋友劈腿6個人，若不趕快斬桃花會有血光之災。

小芳在被遊說的過程中，吳男竟以「林雨媗」的身分對小芳說：「如果要改運，必須讓老師射在體內，或是為老師吞下體液」，小芳雖然不情願、很害怕，最後還是被吳男欺騙性侵得逞，還又給了吳男改運費7600元。

豈料，吳男又以斬桃花的名義向小芳收取3萬2千元，並以「林雨媗」的身分說：「老師會照顧妳，不會讓妳受傷」，鼓吹剛與男朋友分手的小芳與吳男交往，但交往沒多久後發現，吳男根本是一人分飾兩角，小芳還發現吳男對另外一名女子小芬（化名）詐欺11萬6千元，小芳弄清楚狀況後，打電話告訴小芳事實，兩人報警並對吳男提告。

吳男辯稱，自己否認有詐欺或性侵，堅稱自己透過「林女」分享的事情，都是過去幫其他人辦事的經驗，但法院認為，小芳、小芬都是因為「林雨媗」 這個假身分才會去相信，不然不會貿然相信網路分享經驗，