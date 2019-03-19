大陸經商出狀況？台商花2萬人民幣偷渡回金被逮

2019-03-19 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



一名40多歲的陳姓台商，因故無法循正常管道回金門，昨晚雇用大陸船隻偷渡回金門，原本以為神不知鬼不覺，沒想到早就被鎖定，一上岸，就馬上被逮，連同載他的船東，也被補，全案依違反「國家安全法」及「入出國及移民法」等罪嫌，今天移送福建金門地方檢察署。

第九岸巡隊隊長吳建冠今天表示，昨晚7點，第12巡防區指揮部雷達監控1艘可疑目標快速航行至金門東坑海域，隨即調派海、陸機動兵力前往現場查處，並通報沿線守望哨協助目標監控，果然在小金門靠近獅嶼附近的陸軍L34據點岸際查獲一名非法入境的國籍陳姓男子，並在東坑1.6浬處成功攔捕一艘陸籍快艇，抓到1名王姓船長，隨即將2名涉案嫌犯押解帶回隊部偵辦。

全案由第九岸巡隊會同艦隊分署第九海巡隊及偵防分署金門查緝隊共同偵辦，整個過程就像電影警匪追逐般的緊張，據了解，岸巡為了把大陸快艇攔住，還用小艇衝撞大陸快艇的引擎，才讓他停下；總計海岸巡共出動岸際2車4人，3艇20人，才完成這起圍捕行動。

陳姓台商被抓到後，對於在大陸的狀況、偷渡動機、偷渡費用等都三緘其口，行使緘默權，但幹員研判可能為了避禍，才趕緊偷渡回金門，相關細節都有待釐清。