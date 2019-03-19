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六都多達9萬間房屋賣不掉！9成以上是這兩種房子

不滿洋男好心上前勸架 他張口咬斷小指吐馬路上

2019-03-19 14:41聯合報 記者林孟潔╱即時報導

陳姓男子3年前到「On Tap英式餐廳」消費，未料和餐廳員工老闆爆發衝突，他還高舉酒瓶企圖砸人，被同在店裡消費的外籍男子菲利浦(Philip)阻擋，他憤怒之下張口咬下菲利浦的右手小指頭吐在地上。菲利浦事後接受手術，仍無法順利接回指頭，提告求償70萬元，台北地方法院判陳男除17萬和解金外，應再賠償33萬元，可上訴。

菲利浦主張，陳2016年9月21日深夜11時許到「On Tap英式餐廳」消費，隔天凌晨在餐廳發生衝突，陳先毆打餐廳員工和老闆，又到隔壁燒烤店拿空酒瓶，他上前要求陳冷靜，並將雙手搭在陳的胸前要求離開，未料陳就咬斷他的小指頭吐在地板上，造成他手指末端沒有知覺，動作遲鈍，別人常盯著他的手指看，讓他感覺很難堪。

他指出，大約有一年的時間，他無法好好睡覺，看到自己手指被咬斷吐在馬路上，他心理壓力很大，且手術完他的手指發黑、掉落，可見手指沒有順利被接回，至今沒有辦法再打壁球和高爾夫球，要求陳應賠償70萬元。

陳抗辯，刑事部分已經達成和解撤回告訴，且他當時是被圍毆，是出自於正當防衛，且他已經給付菲利浦17萬元和解金，菲利浦認為別人會看他的小指，純屬個人臆測，請求法官駁回訴訟。

法官勘驗現場監視器錄影畫面，和證人證述，認定菲利浦說詞為真，且看不出有人圍毆陳，不採信陳的說詞，審酌雙方學經歷和財力，認為菲利浦應獲50萬元精神慰撫金，扣除陳已賠償的17萬元，陳應再賠償33萬元，可上訴。

示意圖／ingimage
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手術陳抗
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