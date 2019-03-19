二林工商前校長涉詐領公關費 彰化地檢起訴

2019-03-19 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化縣國立二林工商前校長鄭玉珠遭檢舉涉嫌詐領公關費，前年11、12月購買兩台空氣清淨機，卻拿不實發票給學校核銷，共向學校詐得2萬5550元，彰化地檢署今偵結，認為鄭玉珠貪圖私利，且犯後否認犯行，甚至企圖趁機勾串證人影響案件調查，依違反商業會計法罪嫌起訴。

鄭玉珠目前已調職，廉政署今年一月接到學校教職員檢舉，指控鄭玉珠詐領差旅費，整修校長宿舍時要求包商私下變更，採用不符設計內容的高檔衛浴建材，且校長多次在台南消費、購買禮品核銷公關費等。

彰化地檢署調查發現，鄭玉珠擔任校長期間，在前年11月5日到台南百貨公司專櫃先購得1萬7800元的空氣清淨機，贈送給與推動校務無關的王姓友人，同年月29日卻拿發票要求收銀員開立同金額但日期為11月1日、品名為「Dyson Supersonic(限量版)數量1」的不實估價單，鄭玉珠將估價單交回學校核銷，學校因此核撥1萬7800元。

鄭玉珠又在去年12月24日又想到專櫃購買空氣清淨機，但她先佯裝想買5支總價7750元的吹風機，拿得發票後卻返回專櫃表示吹風機又換成空氣清淨機，不足差額9050元鄭以的禮券支付，鄭最後仍以吹風機發票申請公關費，學校因此核撥7750元給鄭。

檢察官指出，鄭玉珠身為學校教育領導者，本應以身作則，為師長學子表率，竟貪圖私利違反校務基金公共關係費的核銷流程，擅自將私人花費購得的財物換成不實品發票後，交給不知情的承辦人代為核銷公關費，再將核撥的款項納為己用。