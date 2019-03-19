藉故觸診 大醫院男醫生竟對女病患伸狼爪

2019-03-19 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



高雄市某大型醫院李姓醫師看診時，藉故要幫女病患檢查腫瘤，卻將女病患帶到醫生休息室，沒護理師在場下，便要女病患脫衣做觸診，不料，竟趁機對女病患上下其手，涉嫌撫摸胸部及下體。女病患發覺不對勁，趕緊穿上衣服奪門離去，哭紅雙眼向警方報案。全案由警方依強制猥褻罪嫌函送法辦。

據瞭解，這名李姓醫師的病患不少，月薪達數十萬元，當警方到醫院調閱相關資料後，院方獲悉醫生看診出現脫軌行為，已對李姓醫師停職。事後，李經警方通知到案說明，他找律師陪同接受警詢，承認撫摸女病患身體，但稱是雙方「合意」。

30多歲的女子因慢性疾病，長期到這所大型醫院治療，接受李姓醫師看診。2月中旬回診時，因李姓醫師說懷疑她出現淋巴腫瘤，需進一步對她觸診，醫師便帶她離開診間，她以為醫生要帶她到較隱密的檢查室，便跟隨醫生上樓。不料，李姓醫師帶女病患進去的房間，不是檢查室，而是醫生休息室。

女病患一見到房內有上下鋪的床鋪，便覺得奇怪，直覺不是檢查室，加上又沒女護理師在場，醫師便要她脫下衣服躺上床接受觸診，更令她起疑；原本她以為女護理師會馬上進來，但直到醫生撫摸她的下體，她才驚覺不對勁，馬上下床穿上衣服。她質問醫生怎麼可以對她做這種事，當時醫生還向她道歉。