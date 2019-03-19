「魔法風雲會」冠軍和女友分手 討不回5百萬黑蓮花卡

2019-03-19 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



鄭姓男子是全球知名卡牌「魔法風雲會」(MAGIC：The Gathering)好手，將苦心蒐集的165張全套卡牌交給楊姓女友保管，其中還包括價值超過500萬元的3張稀有「黑蓮花(Black Lotus)」卡，未料2人分手後，他向楊女要求歸還卡片未果，提民事訴訟要求楊女返還卡片，否則應賠償500萬元，台北地方法院日前判楊女應返還165張全套魔法卡，可上訴。

鄭男主張，他年幼移民加拿大，也是魔法風雲會箇中好手，他17歲就拿下加拿大魁北克區大賽冠軍，隔年完成二連霸，2007年又拿下菁英盃冠軍。他奪得多次冠軍後，因職涯規劃決定淡出比賽，將重心轉往卡片蒐藏、交易等，近十年苦心奔走全球，蒐集整套165張昂貴的魔法卡。

他指出，他和楊女2016年開始交往，他2017年1月初要前往日本洽談另一批珍稀卡牌，但因日本海關對卡牌價值檢查嚴格，他擔心若隨身攜帶全套卡牌入境，要支付高額的通關税，所以事前將165張卡牌交給楊女保管。未料，同年4月兩人協議分手，楊女卻拒絕歸還魔法卡，還謊稱「卡牌已經從家中遺失、找不到了」，事後還封鎖、刪除他，完全阻斷兩人的聯繫方式。

鄭男指出，他事後透過友人向楊女聯繫，要求歸還卡片，也只得到「會再找找看」、「再找一次」等語，明顯敷衍了事。他稱，當時購買全套卡片早已花費超過500萬元，而其中他有3張稀有的「黑蓮花」卡，若保存完美無瑕，一張國際市場行情高達台幣380萬元的天價，2018年國際公開交易平台上，經過40次競價後，一張也以台幣270萬餘元成交。

鄭男認為，如此貴重的「黑蓮花」卡，他就擁有3張，且當初購入價格就達百萬元，更何況以現今市場行情來論斷，全套卡牌價值難以估計，故要求楊女歸還卡牌，否則得賠償500萬元。

楊女抗辯，兩人交往時曾看過卡牌，但根本不知道卡牌價值貴重，且鄭男從未交給她保管。鄭男出國前可能有交給她一個紙袋，但她不知道裡面裝什麼東西，就把紙袋放入自己的行李箱，她沒有拿到卡片，且刑事部分她也獲不起訴處分。