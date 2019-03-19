富商包養酒女花5000萬 法官僅認定200萬是詐欺

2019-03-19 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



吳姓富商包養海派酒店方姓酒女，兩年內他花5000餘萬，兩人分手他提告，檢察官認定方女她佯稱為父親清償房貸、買屋、開美甲店，共向吳詐財1402萬元，但法官查出她雖未買屋但買保險、也幫父繳房貸，僅向吳詐騙開設美甲店200萬資金，台中地院今天依詐欺罪將她判刑1年2月，並沒收犯罪所得200萬。

檢方查出，60多歲的吳姓富商4年前到台中市青海路海派七店消費，認識37歲的方女，她知悉吳財力雄厚，進而與吳深交，由吳包養方女，每月給生活費20萬元，兩年來為方女買房、清償套房貸款、買名車、清償方女親友借款及賭債，共花了5257萬元。其中3855萬是贈與，而非詐欺。

起訴書指出，方女105年5月間，向吳詐稱因父親房屋貸款500萬感到煩惱，吳馬上交付500萬元給方女，而方父實際房貸僅297萬元，由方女匯款至銀行繳清，順利詐得202萬。

同年6月間，方女向吳稱欲購買逢甲大學附近的房屋，才方便照顧吳，吳立即給付1000萬元，但方女實際上未購買房子，將款項存入銀行帳戶，同日用來購買吉滿利養老保險保單，成功詐得1000萬元。

106年2月7日，方女以通訊軟體向吳詐稱欲開美甲店，吳交付200萬元，但方女未用於開設美甲店，成功詐得200萬元。總計方女向吳詐得1402萬。

台中地院查出方女的父親積欠房屋貸款，吳給方女300萬元，而非500萬，由方女為父繳交297萬房貸，這一部分未構成詐欺；至於，吳給方女的購屋款1000萬元，方女拿去買台灣人壽投保壽險，這一部分判無罪。