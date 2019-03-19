昨晚還與室友聊天到深夜 女大生今早猝死租屋處

2019-03-19 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



北科大莊姓女大學生（21歲），今天早上被室友發現陳屍在臥房內，轄區警方到場，初步沒有發現外傷，警方懷疑女學生猝死，將進一步調查女學生是否有心血管疾病或其他致死原因，並通知校方與家屬到場。

女大生在台北市八德路一段光華商圈內租屋，女大生兩名室友表示，昨天晚上還和女大生聊天到深夜，隨後各自回房，今天早上叫女大生起床卻沒有回應，開門查看才發現女大生已經身亡。