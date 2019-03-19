女友喝醉認錯人和前男友嘿咻 綠帽男撞見殺死情敵

2019-03-19 13:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



男子謝長智前年發現女友酒後與杜姓前男友在租屋處發生性關係，他先毆打女友，再斥責杜男「你憑什麼碰我老婆？」，事後情緒失控持刀刺死杜男。一審依殺人罪判謝13年徒刑，二審改依「義憤殺人」輕判為5年10月，但最高法院撤銷判決；高院更一審仍判13年徒刑，最高法院今駁回上訴定讞。

判決指出，從事輕鋼架裝潢工作的謝男，和女友一同租屋同居，但他多次發現女友和杜往來。女友2017年8月24日晚間因爲喝醉酒，誤把杜當成是男友發生性行為，未料被謝當場撞見，謝先出手毆打女友，再罵杜「你憑什麼碰我老婆？」杜回嘴「她是我的人」。謝拿出尖刀，朝杜右肩連次刺2刀，杜仍回嗆「她是我的人」，謝轉刺他肚子，杜送醫不治。

謝不否認動刀，但否認要殺人，說「只是要給他一個教訓」，還指自己拿的是生魚片刀，若要讓對方下黃泉，應該是刺心臟等重要部位。辯護律師也說，謝當時是激於義憤而當場傷害對方，犯的是刑法「當場激於義憤傷害致人於死」罪。

一審認為，凶刀刀長19公分，帶有小鋸齒，刀身中段寬2.3公分，謝朝杜的腹部刺擊10公分，腹腔至少積血700 毫升，不信他無殺人犯意。另外，雖然情侶非法律上的夫妻關係，但忠貞義務不及配偶，且謝發現兩人性交時，曾怒喝「我給你5分鐘穿衣服穿褲子」，隨即走出租屋處屋外，隔2分鐘才折回，不符「義憤」、「當場」要件。

二審則認為，謝是「義憤殺人」，且女友想和謝「生小孩」，睡覺都刻意不穿褲，當天因宿醉而誤把杜認為謝而行房，認為杜不義在先，考量謝已與杜的家屬和解，開庭時落淚「我不是故意的，我有寫信給他姊姊」，認定他有悔意，判得較輕是要彰顯「法律不外乎人情」，改判刑5年10月，但最高法院撤銷發回更審。