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中職30／頂新龍體復活，味全龍魂依舊在？

查通姦案要女子脫衣張腿捏乳房？女檢：勘驗身體找證據

2019-03-19 12:57聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化黃姓女子涉犯妨礙家庭案件，控訴承辦彰化地檢署檢察官莊珂惠為蒐證，要求他脫醫裸身、兩腿張開接受拍照，還揉她的雙乳，質疑檢察官已違法辦案，彰化地檢署襄閱黃淑媛今天轉述莊珂惠回應指出，因告訴人訴狀提到被告身體特症，認為有必要勘驗黃女身體。

莊珂惠認為偵查中有必要勘驗被告身體特徵找尋找犯罪證據，當時先找過女法醫但公出，因此改找女法警協助，關於其他媒體報導她命令黃女全裸並非事實，當天天氣有點冷，她是要求黃女一次脫一半衣服，分上下部分勘驗身體；且該案調查之後可證明黃女確實有通姦嫌疑已起訴。

黃女今年1月30日向彰化地院提出性騷擾自訴指出，去年4月24日在在偵訊庭接受訊問後，莊珂惠要她全身赤裸、兩腿張開接受女法警拍攝私處，莊珂惠還揉捏她的左右乳房，致下體流出分泌物，拿衛生紙給她擦拭後繼續拍照，宛如三級片，覺得受辱，但因已逾6個月告訴期間，彰化地院判決諭知不受理。

黃女本月由律師代為向彰檢提出性騷擾申訴，調查小組由4位署內委員及2位外部委員經過充分討論，最後認定非屬騷擾防治法規定之性騷擾案件，會中認為「莊珂惠對申訴人所為的身體勘驗程序，是因調查證據及犯罪情形須行之偵查手段，申訴人在勘驗前與勘驗中，均未明示拒絕，且均予配合，其辯護人在實施勘驗前之偵訊中亦無反對之意思表示，顯無違反申訴人意願之情形。況且實施勘驗之莊檢察官及協助勘驗之法警均為女性，亦符合刑事訴訟法第215條第3項：『檢查婦女身體，應命醫師或婦女行之。』之規定。」決議通過不予受理。

但有檢察官對莊珂惠偵查方式難以認同，認為縱然不構成性騷擾，但依必要性和比例原則，偵查程序上不見得說的過去。

莊珂惠去年初為了彰化地院法官陳彥志不准押一名妨害性自主被告，當庭罵陳「腦袋不清楚？」，差點被依侮辱公署逮捕受到矚目。

彰化地檢署檢察官莊珂惠。圖／翻攝彰化地檢署臉書
彰化地檢署檢察官莊珂惠。圖／翻攝彰化地檢署臉書
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檢察官性騷擾刑事訴訟
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