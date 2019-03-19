台東阿公9次酒駕 將第6次入監服刑

2019-03-19 13:23 中央社 台東縣19日電



台東縣鄭姓阿公，第9次酒駕，遭判刑11個月，因9次酒駕累犯，高等法院花蓮分院駁回他上訴，近日內將第6次因酒駕入監服刑。

66歲鄭姓阿公去年8月29日在台東縣鹿野鄉鹿野街上公車候車亭內和朋友喝保力達、米酒，騎機車回家時因越過中線遭警方攔下盤查，經警測得吐氣所含酒精濃度達每公升0.7毫克。

地檢署依公共危險罪起訴，台東地方法院調查，阿公曾於民國91年、94年、97年、99年、102年（2次）、105 年（2次）總共8次酒駕。

第1次酒駕判罰新台幣1萬5000元；第2次判拘役59日，他選擇易科罰金繳交5萬9000元；第3次判罰14萬元；第4次拘役59日，不得易科罰金，入監服刑；第5次判刑5個月入監服刑；第6次判刑5個月入監服刑；第7次案判刑6個月、第8案判7個月相繼入監服刑，總計入監5次。

台東地方法院認為鄭姓阿公，法治觀念薄弱，亦未能切實反省、知所警惕，因此第9次酒駕判有期徒刑11個月。

鄭姓阿公提起上訴，理由是「孫子還小，要幫忙賺錢養孫子，希望縮短刑期，不然刑期太長，執行完畢後他老了無法工作及幫忙養孫子等」。

高等法院花蓮分院調查，阿公的媳婦可以照顧孫子，且鄭員已經9次酒駕，且第8次酒駕於106年11月12日服刑完畢，不到10個月又再次酒駕，駁回他的上訴，判刑11個月定讞，必須再次入監服刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康