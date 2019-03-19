度假木屋猥褻7歲女童到流血 新北市鄰長重判4年

2019-03-19 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



新北市張姓鄰長到友人度假小木屋喝酒，趁友人打掃環境、友人7歲女兒落單，強行觸摸她的下體，並露生殖器把玩，被控對未滿14歲女子強制猥褻罪；法院審理，張否認涉案，辯是怕女孩跌跤才抱住她，露下體是想上廁所，法官不採，今天重判張有期徒刑4年。可上訴。

判決書指出，張是鄰長，應照顧鄉里、為民服務，卻強行猥褻國小學生，造成女童會陰部流血，戕害女童身心發展的權利；張為了脫罪，還聲請精神鑑定，又明顯低報能力，擾亂司法，逃避司法程序，犯後態度難認良好，所以重判。

檢方指控，張常常與友人到友人的小木屋飲酒，2017年8月1日，友人帶2個女兒到小木屋打掃，張傍晚抵達，趁友人整理草皮，將友人7歲的大女兒叫到2樓吃飯，手伸進她內褲中按壓，並掏出生殖器當著她的面把玩，女童疼痛痛哭，驚動父親，父親察覺女兒內褲有血，報警處理。

法院開庭，張辯稱因女童快跌倒才伸手抱她，「不知為何摸到她的下體」，露出自己生殖器則是想在小木屋2樓陽台上廁所，不過，檢察官曾經問張「在2樓陽台尿尿比在木屋尿尿有禮貌嗎？」，張卻沈默不語，法官認為張辯解不可採。

相對而言，被害女童供述穩定，對陌生男性產生懼怕感、作夢會亂喊，證實曾受重大創傷，而且，女童案發時只有7歲，性知識很有限，卻能明確描述張如何猥褻，證述被採信。