親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

中職30／頂新龍體復活，味全龍魂依舊在？

男謊報賓士車失竊詐保金 警追破綻逮人

2019-03-19 12:25中央社 台北19日電

50歲葉姓男子日前向警方謊報稱賓士車失竊，且報案隔日就申請新台幣逾百萬元保險理賠，經警方調查追出案情疑點，於14日將他拘提到案，依詐欺、誣告及偽造文書等罪送辦。

台北市警察局文山第二分局轄下萬盛街派出所於今年元旦接獲葉男報案，指稱其停放在文山區羅斯福路5段巷內的賓士車遭竊，隨即調閱監視器畫面查看，發現賓士車於去年12月25日上午11時許被頭戴鴨舌帽的男子開走，葉男確認無誤後受理在案。

警方立即組成專案小組偵辦，進一步分析發現疑竊車男子從靠近賓士車到駛離期間，僅花不到50秒，時間過短顯然不符常理。

同時，後續得知葉男在報案後隔日，即持報案證明單到保險公司申請失竊險理賠，若經審核通過可獲得107萬餘元的保險理賠金，有違常情。

警方察覺有異，隨即聯繫保險公司暫緩進行理賠金核發，並檢具相關事證報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。

經查知疑竊車者身分並通知到案說明後，男子供稱完全不知葉男謊報汽車失竊情節，並指自己是受葉男委託，才持葉男所交付的汽車鑰匙遙控器到失竊地點取車，並將賓士車駛至另一處大樓的地下停車場停放後便離去。

由於葉男涉嫌重大，且有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，經報請檢察官後於3月14日將葉男拘提到案。

文山二分局今天表示，葉男矢口否認犯行，也堅不吐露賓士車後來下落，但因相關事證明確，全案依涉詐欺、誣告及偽造文書等罪移送台北地檢署偵辦，並持續擴大追查流向。

保險偽造文書詐欺
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

獨創參審皮陪審骨？國民法官不該硬拼亂湊

2019-03-19 11:55

不信40秒能偷走賓士 警識破車商假失竊真詐保伎倆

2019-03-19 11:19

她被下藥無力反抗 二審以他「懸崖勒馬」輕判

2019-03-19 11:49

失控毆暴哭滿月嬰致腦出血 年輕爸判2年徒刑緩刑4年

2019-03-19 09:01

女友喝醉認錯人和前男友嘿咻 綠帽男撞見殺死情敵

2019-03-19 13:01

查通姦案要女子脫衣張腿捏乳房？女檢：勘驗身體找證據

2019-03-19 12:57

度假木屋猥褻7歲女童到流血 新北市鄰長重判4年

2019-03-19 12:38

便衣警出示身分逮竊盜犯 遭辣椒水噴臉仍奮勇壓制

2019-03-19 12:33

一票4千元行賄 嘉義縣村長當選無效

2019-03-19 11:23

被誤會比中指、惡意擋車 車主澄清是示意趕快過

2019-03-19 11:18

取締超速科技執法 高雄選定鳥松先行

2019-03-19 10:58

販售「兔子家電視盒」免費看 侵害民視著作被訴

2019-03-19 10:57

罰不怕！台東男子9次酒駕上訴駁回 維持原判11月徒刑

2019-03-19 10:11

法扶法修法初審 檢濫訴需付律師費

2019-03-19 00:50

法扶法新增防濫訴條款 律師：應從個案找出判定準則

2019-03-19 00:13

輔導交通累犯 學者：了解肇事原因對症下藥

2019-03-18 23:49

北市無照駕駛累犯暴增 有人1年被抓46次

2019-03-18 23:45

30幾人打80歲老夫婦？ 警：直播非實情小心不公道

2019-03-18 21:35

瓦斯行前員工偷貨款再丟入送貨機車籃內 3小時後就逮

2019-03-18 21:24

桃園婦人疑多天未進食倒臥郵局 巡邏警帶回肉燥麵接待

2019-03-18 21:18

笨賊偷香油錢畫傷手 包紮膠帶成破案關鍵

2019-03-18 18:20

法扶防濫訴效應？ 官員憂：檢方辦案保守恐放被告一馬

2019-03-18 17:40

推一把親戚摔成重傷 鄰居證稱：他倒楣被冤

2019-03-18 17:10

「天下第一訟師」疑違反律師法 北檢分案調查

2019-03-18 17:09

試用期想給老闆好印象 他負傷硬上工1月不到即離職

2019-03-18 16:58

高雄再傳警員酒駕撞傷人 局長將啟動巡迴座談

2019-03-18 16:58

宜蘭壯圍外海竹筏翻覆 3人暫無生命危險

2019-03-18 16:32

妻遭夫暴力相向 分居後丈夫電話騷擾訴離獲准

2019-03-18 15:16

避免強制辯護無審查資力過於氾濫 法扶法修正部分條文

2019-03-18 14:35

法扶法增「防檢濫訴條款」 重大過失地檢署要付律師費

2019-03-18 13:51

國民法官政策大轉彎？ 司法院否認「參審皮陪審骨」

2019-03-18 12:50

性侵犯以「年輕識淺」求減刑 法官打槍：你一犯再犯

2019-03-18 11:38

網路賣電子菸油 女子違反藥事法被訴

2019-03-18 10:33

廢除少年虞犯？「犯罪預防」只是最低標準

2019-03-18 09:32

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

薪水引眾怒 菲籍大副大開殺戒

2019-03-19 00:00

高雄製毒廠搜出9700多萬現鈔 創史上紀錄

2019-03-18 14:15

30幾人打80歲老夫婦？ 警：直播非實情小心不公道

2019-03-18 21:35

拋妻成傷的陸裔美籍萬姓男子 要川普救他

2019-03-18 19:18

惡劣！小黃運將追大學生1.5公里 還持棒衝校園尋仇

2019-03-18 15:27

桃機拋妻墜樓 法官依家暴殺人未遂令男子收押禁見

2019-03-18 23:41

桃機狠夫抱妻拋下樓 遭依殺人未遂罪偵辦

2019-03-18 17:33

板橋捷運工地整地開挖 赫見長約20公分生鏽未爆彈

2019-03-18 16:03

法扶法增「防檢濫訴條款」 重大過失地檢署要付律師費

2019-03-18 13:51

桃機拋摔妻墜樓 檢方依家暴殺人未遂聲押

2019-03-18 21:25

FRIDAYS男員工壓力大 用行車記錄器偷拍同事更衣遭起訴

2019-03-19 10:39

百萬紅色「野馬」跑車闖紅燈 連撞倒三機車如打保齡球

2019-03-18 19:33

取締超速科技執法 高雄選定鳥松先行

2019-03-19 10:58

國道警局將租用大型緩撞設備 供9個外勤大隊使用

2019-03-18 14:15

媒介國中中輟生援交 3淫媒被判3年4月至4年徒刑

2019-03-18 17:19

血濺桃機 他把老婆丟下樓再跳樓

2019-03-18 23:59

他家客廳上演絕命終結站 天花板崩落、吊扇險變血滴子

2019-03-19 11:37

猥褻女兒辯日式性教育 父親判5年禁止和女兒通話

2019-03-18 15:29

左轉車頻釀禍 原來是「A柱」遮視線

2019-03-18 14:15

試用期想給老闆好印象 他負傷硬上工1月不到即離職

2019-03-18 16:58

憂兒功課退步長水痘仍硬送補習班 母：其他小孩不關我事

2019-03-18 16:21

高雄再傳警員酒駕撞傷人 局長將啟動巡迴座談

2019-03-18 16:58

果農離家5天 今發現連車帶人掉下道路邊坡亡

2019-03-18 17:58

妙齡女夜襲民宿 疑吸毒踹門又譙警

2019-03-19 01:52

推一把親戚摔成重傷 鄰居證稱：他倒楣被冤

2019-03-18 17:10

板橋捷運工地生鏽未爆彈確認無危險 軍方已回收

2019-03-18 17:51

影／拋摔妻子嫌犯萬姓男子兩度抗拒偵訊 遭扛回航警局

2019-03-18 16:24

國道警護執勤 租9輛緩撞車

2019-03-19 00:18

速食店漢堡藏針刺舌？ 他嚇壞：短期內不敢再吃

2019-03-19 12:13

姊弟戀分手收場 他潑女友汽油還想點火得關7年

2019-03-18 13:35

華裔美籍男藏100顆子彈要登機 遭查喊冤說：忘了拿起來

2019-03-19 12:00

開槍討回6千元 賠掉200萬元步槍

2019-03-19 00:08

罰不怕！台東男子9次酒駕上訴駁回 維持原判11月徒刑

2019-03-19 10:11

俄籍船員海上斷指陸海空救援 他感激：台灣是友善國家

2019-03-19 11:14

美女隨身硬碟遺落計程車 警方調閱即時影像速找回

2019-03-18 20:02

劫超商雨衣匪犯案後潛逃 竟畏罪上吊亡

2019-03-19 10:57

廢死聯盟公布兩本土報告 無辜者恐送命

2019-03-18 15:43

法扶法修法初審 檢濫訴需付律師費

2019-03-19 00:50

板橋警校園反毒介紹新毒品 「館長」微電影讓學生落淚

2019-03-18 20:26

夜店殺警犯嫌開槍討債 警逮人搜出響尾蛇突擊步槍

2019-03-18 17:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top