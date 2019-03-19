男謊報賓士車失竊詐保金 警追破綻逮人

2019-03-19 12:25 中央社 台北19日電



50歲葉姓男子日前向警方謊報稱賓士車失竊，且報案隔日就申請新台幣逾百萬元保險理賠，經警方調查追出案情疑點，於14日將他拘提到案，依詐欺、誣告及偽造文書等罪送辦。

台北市警察局文山第二分局轄下萬盛街派出所於今年元旦接獲葉男報案，指稱其停放在文山區羅斯福路5段巷內的賓士車遭竊，隨即調閱監視器畫面查看，發現賓士車於去年12月25日上午11時許被頭戴鴨舌帽的男子開走，葉男確認無誤後受理在案。

警方立即組成專案小組偵辦，進一步分析發現疑竊車男子從靠近賓士車到駛離期間，僅花不到50秒，時間過短顯然不符常理。

同時，後續得知葉男在報案後隔日，即持報案證明單到保險公司申請失竊險理賠，若經審核通過可獲得107萬餘元的保險理賠金，有違常情。

警方察覺有異，隨即聯繫保險公司暫緩進行理賠金核發，並檢具相關事證報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。

經查知疑竊車者身分並通知到案說明後，男子供稱完全不知葉男謊報汽車失竊情節，並指自己是受葉男委託，才持葉男所交付的汽車鑰匙遙控器到失竊地點取車，並將賓士車駛至另一處大樓的地下停車場停放後便離去。

由於葉男涉嫌重大，且有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，經報請檢察官後於3月14日將葉男拘提到案。

文山二分局今天表示，葉男矢口否認犯行，也堅不吐露賓士車後來下落，但因相關事證明確，全案依涉詐欺、誣告及偽造文書等罪移送台北地檢署偵辦，並持續擴大追查流向。