她被下藥無力反抗 二審以他「懸崖勒馬」輕判

2019-03-19 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



張男約國中時期交往的女友「小珍」看電影，在豆漿內摻入藥物，被害女喝後昏睡，張男帶她至摩鐵性侵害，臨門一腳時她稍清醒，扭動身體拒絕，他見事跡敗露始停止，一審依強制性交未遂罪將他判刑4年6月，他不服上訴，二審以他「懸崖勒馬」並已與被害人達成和解，遂撤銷一審判決，將他改判2年6月。

台中高分院查出，張男已將「小珍」載至汽車旅館，與她單獨共處一室，她則因藥物作用，反抗能力極微，他如有意繼續遂行強制性交行為，顯非難事，然他卻選擇放棄續行原強制性交念頭，反而將她載回，遂依刑法規定減輕其刑。

合議庭審酌，兩人為國中認識的朋友，張為滿足一己私慾，利用被害人信任，伺機將藥劑摻入豆漿後供被害人飲用，對她強制性交未遂犯行，其動機可議，手段惡劣，所為更對於被害人性自主決定權及人格尊嚴戕害甚鉅，惟念他坦承犯行，並已與被害人達成和解，遂撤銷原審判決，改判2年6月。

判決書指出，張男與「小珍」是自國中時期即認識的朋友，雙方相約於106年3月16日晚間至設台中市區戲院觀賞電影，他於當晚駕車至她的住處接她。

張男駕車行經台中市西屯區文心路3段豆漿店附近，以下車購買晚餐為由，單獨下車至豆漿店購買豆漿等食物，並趁無人注意之際，將不明藥劑摻入購得豆漿內並加以攪拌，再返回車上，使不知情之小珍喝豆漿。

被害人「小珍」於飲用豆漿過程中，因藥效發作，產生昏睡狀態，張男與她抵達電影院停車場之際，「小珍」因藥效作用而陷入昏迷，他見狀便將她攙扶上車。

隨後，張駕車至摩鐵，被害人意識雖曾短暫清醒，但仍因藥劑作用導致昏昏欲睡且身體癱軟，他見她無力抵抗，即擅自褪去她的衣褲，親吻、以手撫摸她的下體。

被害人雖因意識模糊而未能張開眼睛，且無足夠力氣推開張男，但因身體之知覺反應並未完全喪失，即以扭動身體方式抗拒，張男自知事跡敗露，始未續行強制性交之行為而未遂，並於翌日凌晨駕車搭載她離去。