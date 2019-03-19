製作電視數位機上盒牟利 男子涉侵權被起訴

2019-03-19 11:47 中央社 台中19日電



柯男設立公司，委託不知情資訊公司設計軟體，向大陸地區承租頻道訊號，製作「兔子家電視盒」數位機上盒牟利，有電視公司發現被侵權提告，檢方今天依違反著作權法罪嫌將他起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，38歲柯姓男子民國106年1月間，向不知情的資訊網路公司，簽訂電視盒軟體系統及系統主機維護合約書，委託製作「RT TV」軟體後，再向真實姓名不詳，綽號「愛視」的大陸人士承租，而取得愛視所擷取的民視公司頻道訊號源。

柯男並利用「RT TV」軟體及頻道數位訊號源，製作「兔子家電視盒」的數位機上盒，柯男為吸引不特定客戶購買機上盒牟利，自同年2月間在各大網路商城上架，以新台幣1500元價格販售，並以「海量第四台+全球影視」、「最值得的電視盒子、持續更新維護直播看不完」等語行銷。

案件經民視公司委由律師，向保安警察第二總隊提告後偵辦，檢警107年8月間，持搜索票到柯男設立在台中市北區的營業處所搜索，共查扣兔子家電視盒785台及半成品，並查出業者已賣出1000台、獲利150萬元。

台中地檢署檢察官依據證人證詞、公司銷售資料、採購合約等證物，今天依違反著作權法罪嫌將柯男與他設立的公司起訴。