不信40秒能偷走賓士 警識破車商假失竊真詐保伎倆

2019-03-19 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台北市葉姓中古車商（50歲）將自己名下的一輛賓士車，委託友人假裝小偷竊走，再向警方報案並向保險公司申請100多萬元的理賠金，不料友人竊車太不專業，40秒就開走賓士，警方根本不相信40秒能偷走賓士車，展開調查後識破葉姓車商的犯行。

台北市文山二警分局表示，葉嫌今年1月1日到萬盛街派出所報案賓士車失竊，警方發現，賓士車原本停放羅斯福路5段巷內，調閱監視器，發現去年12月25日11時許，遭1名頭戴鴨舌帽男子開走，經葉嫌確認無誤後受理在案並立即組成專案小組偵辦。

專案小組成員仔細分析案發現場情形，疑似竊取賓士車的男子從靠近賓士車，到將車輛駛離時間前後僅40餘秒，犯案過程根本不符常理。

加上警方懷疑賓士車失竊一星期後才報案，隔天1月2日就拿報案證明單向保險公司申請失竊險理賠，如通過審核就能獲得保險理賠金107萬餘元。

警方立即與保險公司聯繫暫緩理賠金核發，並檢具事證報請台北地檢署指揮偵辦。

警方找到疑似竊取賓士車的男子身分並通知到案說明，男子這才供稱受葉嫌委託，以葉嫌交付的汽車鑰匙遙控器到失竊地點取車，並車駛到新北市一處大樓地下停車場停放後離去，對葉嫌謊報汽車失竊一節完全不知情。