被誤會比中指、惡意擋車 車主澄清是示意趕快過

2019-03-19 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



網路昨天瘋傳一段行車紀錄器畫面，有輛轎車行經雲林斗六市後庄路平交道，疑惡意停車導致後方休旅車困在平交道上，差幾秒鐘就遭火車撞上引起撻伐，警方昨天通知兩名駕駛到案說明，雙方並無行車糾紛，轎車駕駛僅是揮手示意趕緊通過，才發現是誤會一場，整件事發經過大逆轉。

畫面顯示，駕駛自小客車的49歲薛姓駕駛，先通過平交道，隨後平交道警示燈亮起，後方76歲的顏姓休旅車駕駛欲搶在柵欄放下前通過，卻因薛在前方停下來，導致顏受困在平交道上。

而薛疑似從車窗伸手比中指才離去，之後顏的家人下車拉高柵欄，顏才慢慢駛離平交道，不到幾秒鐘時間火車就剛好通過平交道；畫面一出，引起網友質疑薛是惡意擋車，還比中指挑釁，影片也在網路上瘋傳。

鐵路警察局台中分局斗六派出所昨調閱監視畫面，通知薛、顏姓駕駛說明釐清案情，兩人都稱並沒有行車糾紛；薛向警方喊冤，他當時是因前方路口紅燈才停駛，伸手是要示意後車趕快通行，並沒有要惡意擋車。

顏也提到，他和薛沒有任何糾紛，有看見前方路口已經紅燈，所以薛只能停等紅燈，也知道薛伸手是要他趕快往前，但他跟太緊才會造成這次受困平交道的險境。

鐵路警察局斗六派出所長林啟信指出，該路段狹窄僅能勉強兩輛車會車，當時路口是紅燈，因此薛只能停下來，導致顏受困平交道，目前初步認定顏男闖越平交道，已違反《道路交通管理處罰條例》第54條第1款，可處1萬5000到9萬元罰鍰，並吊扣駕駛執照1年，後續會持續釐清顏違規程度。