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取締超速科技執法 高雄選定鳥松先行

2019-03-19 10:58聯合報 記者林保光╱即時報導

高雄市政府警察局為遏止車禍，將採「科技執法」，設置「區間平均速率監測系統」，取締車輛超速，已選定高雄市鳥松區松藝路，為第一處科技執法段，預計6月完工，將以車輛的通過這路段平均時速，當成取締超速的根據。

高雄市警交通大隊逕行舉發組長黃禮文表示，「區間平均速率監測系統」是在道路兩端設門架，如同高速公路ETC概念，在門架上設測速照相設備，車輛進出道路兩端，便能自動測出行駛這路段的平均速率，一旦超出速限，車主就會收到超速罰單，與現行單點測速拍照不同。

高雄市警局選定澄清胡風景區旁的鳥松區松藝路，為首處設置區間測速的路段，是因為松藝路僅1.8公里，短短不到2公里的距離，卻從2015年到2018年，發生過8件死亡車禍、227件車禍受傷事故，因車禍事故頻傳，縱使高雄市政府交通局在2016年增設測速照相系統，速限降低到40公里，令死亡車禍事故已降為零，但隔年起，仍一再發生A1死亡車禍，市府與警方才決定先在松藝路先設區間測速系統。

警方今天表示，現行測速照相設備僅限單點拍照取締超速，部分駕駛人發現固定式取締違規照相桿會突然減速，更容易引起追撞事故，尤其松藝路是通往仁武、鳥松、三民等區銜接道路，近年機車車禍事故頻傳，機車騎士一超速，可能衝撞道路邊坡，為避免車禍發生，才選定先設區間測速系統，維護行車安全。

高雄市將在澄清湖風景區旁的鳥松區松藝路，設區間測速系統。記者林保光／翻攝
高雄市將在澄清湖風景區旁的鳥松區松藝路，設區間測速系統。記者林保光／翻攝
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現行測速照相設備僅限單點拍照取締超速。記者林保光／攝影
現行測速照相設備僅限單點拍照取締超速。記者林保光／攝影
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高雄市將在鳥松區松藝路設置區間測速系統。記者林保光／翻攝
高雄市將在鳥松區松藝路設置區間測速系統。記者林保光／翻攝
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車禍測速高雄市
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