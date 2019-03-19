販售「兔子家電視盒」免費看 侵害民視著作被訴

2019-03-19 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市洛承有限公司老闆柯嘉慶，未經民視公司同意或授權，自106年2月間起，在各大網路商城，以每台1500元價格販賣兔子家電視盒（數位機上盒），強調打趴小米盒子，免費看民視視聽著作，侵害民視公司的著作財產權，共販售1000台，獲利150萬元，台中地檢署今天依違反著作權起訴洛承有限公司、及代表人柯嘉慶。

起訴書指出，柯嘉慶（38歲）是台中市沙鹿區洛承有限公司負責人，明知民視無限台、民視新聞台、民視第一台、民視台灣所製播的節目，為民視所有著作財產權的視聽著作。

柯未經民視公司同意或授權，於前年元月間，與不知情的立大資訊網路股份有限公司賴姓總經理簽訂電視盒APP系統及系統主機維護合約書，委由製作「RT TV」APP軟體。

此外，柯並向綽號「愛視」的大陸人士承租而取得「愛視」所擷取民視公司頻道機上盒的訊號源使用，再由柯負責各頻道播放及維護服務。

柯自106年2月間起，在各大網路商城，以每台1500元價格販售「兔子家電視盒」，以「最值得的電視盒子，持續更新維護，海量直播影片看不完，可以免費看」、「海量第四台加全球影視，終身免費看」。

「翻牆APP加PLAY商店，最新64位元增強版，打趴小米盒子，四核心機上盒、電視盒」，積極勸誘招攬不特定顧客，提供數位機上盒的收視戶，觀看民視公司的視聽著作，侵害民視公司的著作財產權。