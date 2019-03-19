FRIDAYS男員工壓力大 用行車記錄器偷拍同事更衣遭起訴

2019-03-19 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



美式餐廳TGI FRIDAYS北市古亭店一名董姓員工被控從2017年至隔年間，在餐廳置物櫃開啟行車記錄器，偷拍同事更衣的隱私畫面。示意圖／聯合報系資料片 分享 facebook 美式餐廳TGI FRIDAYS北市古亭店一名董姓員工被控從2017年至隔年間，在餐廳置物櫃開啟行車記錄器，偷拍同事更衣的隱私畫面。檢警查出有10多名男女受害者，其中大部分堅持提告，董坦承犯行並深感抱歉，辯稱是壓力大才會做出此事。台北地檢署依妨害秘密罪將他起訴。

檢警調查，該店一名經理去年9月間在員工更衣室發現置物櫃上有一個行車紀錄器，報警處理。警方查出是董姓男員工放置，搜索住處查獲一顆容量500G硬碟，藏有男、女同事更衣畫面，受害人多達10多名男女，數名被害人堅持提告。

董姓男員工坦承偷拍，辯稱是他2017年某日不小心把行車紀錄器放在置物櫃忘記關，意外拍下同事更衣畫面，他心裡過意不去，覺得行為不妥，所以有要求自己謹慎一些，不要忘記關閉拍攝功能。

他表示，他知道行為不妥，但家人身體狀況不好，讓他壓力很大，於是從2017年9月間，才開始用衣物掩飾行車紀錄器，僅露出鏡頭，在更衣室偷拍，以此方式紓解壓力。

檢警查出，他這種行為延續到2018年1月間暫時停止，過一陣子從2018年5月至9月間再度犯案，直到被店經理發現。經搜索住處，發現一顆容量500G硬碟，藏有十多位男、女同事，在更衣室內露出內衣、內褲的隱私畫面。此外，還有一名女同事蹲在沙發上擦拭髒污，董男上前偷拍她穿著黑絲襪的腿部畫面。

檢警一一請員工比對影片，以確認被害人。整間店共有10名被偷拍更衣的同事及一名被偷拍腿部的女同事提告，另2名被偷拍的女同事及其他男同事則選擇原諒不提告。

事情曝光後，董姓員工坦承犯行，檢方依妨害秘密罪將他起訴。至於董偷拍女同事腿部部分，因拍攝地點位於餐廳，並非隱私場所，也未拍攝女子私密部位，因此獲不起訴處分。