罰不怕！台東男子9次酒駕上訴駁回 維持原判11月徒刑

2019-03-19 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



台東1名鄭姓男子有8次酒駕被判刑的紀錄，去年第9次酒駕被捕，檢方起訴，法官審理認為鄭男法治觀念薄弱，未能切實反省，累犯判處11月徒刑；不過，鄭上訴希望減輕其刑，才能賺錢照顧孫子，二審法官認為這不是理由，駁回上訴維持原判。

判決書表示，65歲的鄭姓男子自民國91年起，多次酒駕被捕，其中102年、105甚至各有2次，合計已有8次公共危險罪紀錄，而前案判決刑度，從罰金增加拘役55天、59天後，又增至有期徒刑5月、6月，最近一次已判處有期徒刑7月，均執行完畢。

未料，鄭男因酒駕前案執行完畢，竟不知悔改，去年8月29日下午2點多，在鄉公所涼亭和友人飲用米酒及保力達藥酒後，騎車未兩段式轉彎，被警攔檢，測得酒測值0.67毫克，由關山警分局移送台東地檢署偵查、起訴，法院審理判11個月徒刑。

不過，鄭男認為一審判刑過重，上訴花蓮高分院，並在審理過程中向法官辯稱「他的孫子還小，他要幫忙賺錢養孫子，希望縮短刑期，不然刑期太長，執行完畢後老了無法工作及幫忙養孫子」。法官認為鄭男曾因酒後駕車犯行服刑，理應深知對家庭生活影響很大，卻不知真心悔改，犯後還想以家庭因素企求輕判，顯然這已不是理由。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康