失控毆暴哭滿月嬰致腦出血 年輕爸判2年徒刑緩刑4年

2019-03-19 09:01 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



新北市魏姓男子不滿兒子半夜哭鬧，一時情緒失控毆滿月嬰孩，導致脆弱嬰孩重創，魏男獲判有期徒刑2年，緩刑4年。圖／報系資料照 分享 facebook 新北市魏姓男子育有一名幼嬰，去年初，滿月嬰孩半夜哭鬧，魏男身為人父竟情緒暴走，出手毆打幼嬰，造成脆弱嬰孩兩側額葉腦、額、顳葉硬膜下出血，重傷住院38日才保住性命。基隆地方法院近日審結，依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處有期徒刑2年，但法官審酌他一時失慮、惡性不深，並承諾配合親職教育課程，予以宣告緩刑4年。

檢警調查，潘男徒手毆打滿月嬰孩，經嬰孩生母、台北醫學大學附設醫院證述，家暴傷害未滿12歲兒童犯行明確。依普通傷害罪，魏男最重得處3年有期徒刑、拘役、或1千元罰金。檢方依兒童及少年福利與權益保障法，請求加重其行，並聲請簡易判決處刑。

案經基隆地方法院審理，魏男未曾有前案記錄，堪認素行良好，只是因一時失慮才會犯案。法官審酌魏男年紀尚輕，且犯後已認罪，並承諾配合後續親職教育課程，相信他已知自己行為過當，理當有所警惕，應無再犯之虞。全案予以判處有期徒刑2年、緩刑4年，魏男應在判決確定後兩年內完成24小時親職教育課程個別輔導，且緩刑期間付保護管束，如有違反，將撤銷緩刑宣告。

基隆地方法院表示，魏男親職能力明顯不足，應藉由適當家暴防治、親職教育輔導，提升他的親職功能，建立正確親子關係觀念，才能確保未來孩子能受到妥善照顧、並在無憂環境下成長。被害嬰孩目前由新北市社會局另為安置，尚待專業評估是否有可能回歸魏男撫育。