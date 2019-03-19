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法扶法修法初審 檢濫訴需付律師費

2019-03-19 00:50聯合報 記者賴佩璇王聖藜／台北報導

台南地院。示意圖／聯合報系資料照片
台南地院。示意圖／聯合報系資料照片
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立法院司法及法制委員會昨初審通過新增「法律扶助法」第卅四條之一，規定檢察官濫行起訴或上訴應由該管檢察署負擔法扶支出費用。提案人立委段宜康表示，這代表地檢署要為檢察官蒐證不足、濫行起訴承擔責任。

立委提案修法增訂「防濫訴」條款，與會的法務部參事羅榮乾表示反對，指會讓檢察官偵查時，心理上產生自我防衛的「寒蟬效應」，但現場委員均無反對意見，司法院則表示尊重。法務部官員也說，立委提案會讓檢察官辦案變得瞻前顧後，甚至放棄追緝犯罪的勇氣，進而放被告一馬。

羅榮乾在會中力陳，刑事訴訟法第二五一條規定有犯罪嫌疑就可提起公訴，與第二九九條法官科刑判決的門檻標準不同；且刑事訴訟是動態的，從偵查到言詞辯論終結，檢辯雙方及當事人提出新證據，法院會如何判決？檢方無從預測。

段宜康無法接受羅榮乾說法，質疑「難道會因為有法扶法，檢方該去搜索就不去搜索嗎？你代表法務部，陳述要有道理，這個提案不是我發明的，是抄（法務部前部長）邱太三當立委時提的。法務部覺得不行，哪一位來找我溝通過？」

法扶經費九成政府補助，但相較於歐美挹注明顯不足。段宜康提案增訂法條，若檢察官起訴所附證據不足以證明被告有犯罪嫌疑，並經法院判決無罪確定，或顯無上訴理由而提起上訴、審判中發現有應撤回起訴事由而不撤回等重大過失，法院應依職權或法扶分會聲請，裁定命該檢察署負擔法扶會所支出的酬金及必要費用。

法扶會尊重立委提案，認為問題在於案件確定後應於何時聲請？所稱「法院」是指何法院？檢察署或分會不服法院裁定時是否有救濟之道？似宜於刑事訴訟法配合一併明訂之。

律師黃靖閔表示，「重大過失」屬不確定之法律概念，須從個案累積判定準則。而「法院」是事實審終審法院或法律審終審應定義明確，也要明訂不服裁定的救濟管道。

檢察官刑事訴訟段宜康
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