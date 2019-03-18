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獨／健保給付砍到見骨 4千種藥品1顆不到2塊錢

30幾人打80歲老夫婦？ 警：直播非實情小心不公道

2019-03-18 21:35聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣鹿港鎮今晚有人直播要去為被打傷的80歲老先生討公道，直播者說一家工廠老闆叫30幾個年輕人打2個80歲老夫妻，住到加護病房，要大家一起去討公道，鹿港分局草港派出所所長許竣發表示，這是二對夫妻為了土地糾紛而互毆事件，現場狀況和直播內容有出入。

今晚有民眾在社群網站及line上分享表示，今天鹿港一個射出工廠老闆叫30幾個年輕人打兩個80幾歲阿公阿嬤和一個女生還拿電擊棒電阿公，引起社會大眾不滿大家集結要去丟雞蛋撒冥紙抗議80幾歲的阿公目前還在加護病房，並直播說要去教訓打人者。

黃姓女子也po網說，80幾歲二個老人家手無寸鐵，被一群不知哪來的混混就這樣衝進來亂棍毆打，甚至拿出電擊棒電擊老人。

許竣發表示，事實和po網者所說有出入，這是一對80歲黃姓夫妻和一對50幾歲黃姓夫妻雙方是鄰居，有土地糾紛， 16日雙方因糾紛而互毆，造成80歲黃姓夫妻和女兒受傷，對方50幾歲黃妻也受傷，80歲黃姓老翁肋骨斷了住院，但並未住進加護病房。

16日警方據報到達現場時，只發現一根鐵條，並無電擊棒，雙方都有親友，警方帶回11人詢問，雙方互控傷害。

今天晚間警方接獲有人直播要去討公道，也到黃家外面戒備，但直到晚間9點多並沒看到要討公道的人，但有幾名可疑人士已帶回派出所詢問中，警方也呼籲，網路上所傳和事實有出入，民眾勿糾眾滋事，否則可能會被依違反社會秩序維護法送辦。

鹿港鎮前天發生二對夫妻為了土地糾紛而互毆受傷事件，警方據報到達現場，並將傷者送醫...
鹿港鎮前天發生二對夫妻為了土地糾紛而互毆受傷事件，警方據報到達現場，並將傷者送醫。圖／翻攝
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彰化縣鹿港鎮今晚有人直播要去為被打傷的80歲老先生討公道，直播者說一家工廠老闆叫...
彰化縣鹿港鎮今晚有人直播要去為被打傷的80歲老先生討公道，直播者說一家工廠老闆叫30幾個年輕人打2個80歲老夫妻，住到加護病房，要大家一起去討公道，鹿港分局草港派出所所長許竣發表示，這是二對夫妻為了土地糾紛而互毆事件，現場狀況和直播內容有出入。圖／翻攝
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夫妻鹿港
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