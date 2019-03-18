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立委補選後警政高層大風吹 彰化縣警察局長換誰當家？

2019-03-18 20:59聯合報 記者何烱榮╱即時報導

3月16日四縣市立委補選圓滿落幕，警政高層人事近日內將大風吹，彰化縣警察局局長林順家將調回警政署新職，接任人選有3、4名，以新北市警察局副局長方仰寧呼聲最高。

從今年1月初，已傳出多人爭取到彰化縣，尤其方仰寧出線機率高。方仰寧是警大50期，擁有碩士學歷，今年57歲，彰化縣和美人，歷任警政署交通組組長、台北市警察局中正第一分局分局長、屏東縣警察局局長。

1月間，有多名高階警官屆齡退休，按理警政人事就應調整，因去年11月九合一選舉後，行政院長前院長賴清德就表明要為民進黨敗選負責，會選在適當時間請辭，警政署的整個人事調整案暫時不動。

林順家是去年1月24日接替楊崇德，出任彰化縣警察局局長，儒將作風，1年多任內政通人和，與基層員警互動密切，深獲地方各界肯定。

去年九合一選舉，林順家到各分局，與第一線查賄員警分組面對面溝通、全盤了解與掌握各鄉鎮市選情，是彰化縣歷任局長首見，將士用命，彰化縣查賄績效亮眼，他履行選前從優敘獎的承諾，讓基層員警感佩；其他像詐騙集團的斬手（車手）行動專案、 去年兩波安居（緝毒緝槍）專案，彰化縣都是名列前茅，獲警政署表揚。

彰化縣警察局長傳異動，誰是新當家？聯合報系資料照片
彰化縣警察局長傳異動，誰是新當家？聯合報系資料照片
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彰化縣警察局長林順家將調新職，遺缺人選以台北市警察局副局長方仰寧呼聲最高。記者何...
彰化縣警察局長林順家將調新職，遺缺人選以台北市警察局副局長方仰寧呼聲最高。記者何烱榮／翻攝自臉書
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警察九合一選舉
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