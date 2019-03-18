法扶防濫訴效應？ 官員憂：檢方辦案保守恐放被告一馬

2019-03-18 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



立法院司法及法制委員會初審通過新增「法律扶助法」第34條之一，規定檢察官濫行起訴或上訴，應由檢察署負擔法扶費用；法務部官員說，新規定恐怕會讓檢察官辦案變得保守，膽前顧後，甚至乾脆放被告一馬。

法務部官員說，我國國家法制完備，檢察官偵辦案件如果損及被告權益、國家訂有刑事補償法、國家賠償法可為實質補償，以檢察官偵辦刑案定罪率超過九成來說，其實濫權起訴或上訴少之又少。

官員說，刑事訴訟有其持續性、浮動性特質，刑案辯論終前前，無論檢察官或者辯護人一方，都可隨時拋出新資料，作為有利訴訟的證據，所以，當檢察官決定起訴或上訴時，並不會知道案件是否會被判有罪，換句話說，起訴、上訴都不具可預測性，更無從認定何謂濫訴。

官員指出，檢察官依刑事訴訟法對有犯罪嫌疑的者提起公訴，是基於對刑案的理解與調查，至於案子是否上訴，部分是依職權，部分是協助告訴人的遞狀請求，但無論行使何種訴訟權力，檢察機關內部還是有檢察一體層層節制，不至於脫序。

官員說，防濫訴條款影響最大的是檢察官的辦案心態，檢察官可能因此擔心案件有判無罪的機會，甚至放棄追緝犯罪的勇氣。