推一把親戚摔成重傷 鄰居證稱：他倒楣被冤

2019-03-18 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園吳姓男子前年9月19日涉嫌酒後推了林姓親戚，害他重摔嚴重腦出血，昏迷指數剩下3，更喪失語言能力，遭檢方依重傷害罪嫌起訴；今法院開庭，目擊鄰居指證歷歷，說事發前2天林是遭到弟弟痛毆一頓，可能才是重傷主因，辯護人也替吳請求無罪諭知，今辯論終結，法院預計4月24日宣判。

檢方起訴指出，吳男（32歲）當晚7點多和林男一起喝酒，雙方卻發生爭執，吳大力推了林一下，導致他整個人向後仰頭部撞到地面，送醫後林昏迷指數剩下3，語言能力受損傷勢終身難治癒，且吳有公共危險前科，5年內再犯屬累犯，去年2月依重傷害罪嫌起訴吳，並建請法院加重其刑。

法院今開庭，傳住鄰居林姓婦人為證人，她說林男和弟弟天天都在喝酒，事發前2天（17號）又打得不可開交，她聽見吵鬧聲衝出去看，目睹林弟拉哥哥後頸去撞牆，更揮拳朝他頭猛毆，幾乎是「往死裡打」，自己趕緊跑去找他們母親通報，但對方不以為意，還說「打死就算了」。

林婦還說，事後問林還記不記得，對方只說喝的太醉全忘了，但見他耳朵有出血，林卻不以為意不肯就醫；後來19號當天，吳男因爲和林喝酒起口角，吳就用手推了林肩膀一下，但林只是坐在地上，頭也沒撞到地面，傍晚就聽到救護車聲音。

對此，吳男表示，當天和林是討論到小孩問題才吵架，他坦承有動手推林一下，但否認造成他重傷害的結果，還說當時林跌坐在地，自己還有扶他起身，後來林又不舒服他才叫救護車。

吳男的辯護人指出，事發前2天林遭弟弟痛毆一事並沒報案，但根據林婦證詞與傷勢結果吻合，且林的弟弟也坦承當時有打哥哥。