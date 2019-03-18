高雄再傳警員酒駕撞傷人 局長將啟動巡迴座談

2019-03-18 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄警界再傳酒駕案件！三民二分局鼎山所的朱姓警員昨晚下班後疑似與友人飲酒，凌晨2點多騎機車返家途中，與另名黃姓騎士擦撞，造成黃受傷，警消獲報到場發現是自己人，竟測得呼氣酒精濃度每公升0.5毫克，朱也坦承酒駕，今天上午被依公共危險罪送辦後，高雄地檢署當庭處以緩起訴，並繳國庫5萬元。

高市警局督察長劉祥浤說，依規定朱姓警員至少記過1次、調離原單位，所屬派出所長調非主管職，預計明天發布；由於日前湖內分局警備隊巡佐才二度酒駕遭逮、林園分局警員涉毒，警紀狀況不少，劉祥浤強調，將與局長李永癸巡迴高市警局17個分局、直屬隊等各個單位召開專案宣導座談，預計半個月內完成。

據了解，三民二分局鼎山所朱姓警員（35歲）昨晚下班後吃宵夜、飲酒後騎機車，在鼎中路、天祥一路口和黃姓騎士（22歲）擦撞，兩人雙雙路倒，都有些許擦傷；警方獲報到場時，由於事發地點仍在三民二分局轄內，處理員警也認出朱是同事，當場尷尬對望，只能依程序進行酒測，朱卻測得0.5毫克，黃姓騎士則為零。