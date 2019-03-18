試用期想給老闆好印象 他負傷硬上工1月不到即離職

2019-03-18 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北一名李姓男子到工廠應徵雇員，原本對工作盡心盡力，希望在試用期能讓老闆留下好印象，但不到一個月的時間就和對方鬧翻，工作沒了，雙方還對簿公堂；李男指控自己因為工作受傷，右手小拇指瘀青，就被曾姓雇主非法解雇，要求對方支付近20萬元的醫療、職災費用，結果一審在新北地院板橋簡易庭被判敗訴，二審上訴新北地院仍被駁回。全案不得上訴。

李男興訟指稱，他2016年9月20日受雇在曾男工廠擔任操作人員，月薪22000元，負責鋸肉條、處理肉品和其他雜物，而傷勢是29日搬動攪拌機時夾傷的，有去看中醫。他表示，受傷隔天小指雖然腫脹疼痛、無法正常伸屈，但因為想在試用期給老闆留下好印象，所以忍痛上班，結果主管發現他手指包紮，自己清楚告知原因，同年10月12日仍被老闆開除。

李男主張自己沒有不適任或適應不良情形，而且還忍痛上班，要求老闆支付職災薪資補償、醫療費和勞保傷病給付損害共19萬餘元；曾男則反駁稱李男是自動辭職，有勞資爭議調解會記錄可證。而且，李男在公司的工作是肉品包裝，不是處理肉品，其到公司應徵時，手指就有包紮情況，傷勢非工作造成。