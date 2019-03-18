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妻遭夫暴力相向 分居後丈夫電話騷擾訴離獲准

2019-03-18 15:16聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市女子阿芳（化名）主張和先生阿明結婚後，兩次懷孕期間阿明都對她暴力相向，兩人分居後，阿明懷疑她另結新歡，一個晚上打了27通騷擾電話，通訊軟體辱罵她，阿芳訴請離婚法官判准；阿明否認毆打妻子，只是作勢要打她沒有真打，不服一審判決提出上訴。台南高分院法官認為，阿明言行已達虐待程度，駁回阿明上訴，判准阿芳離婚。

阿芳主張，她和先生2004年9月結婚，育有一對子女，她兩次懷胎期間都遭阿明暴力相對，阿明常情緒不穩，動輒對她大小聲、辱罵三字經。2009年，她考慮女兒要上小學，阿明無能力負擔小孩學費，她獨力攜兒女回娘家居住至今。

阿芳說，分居後阿明控制慾變本加厲，質疑她另有新歡，常跑到她居所騷擾；阿明驚覺情緒失控後，向阿芳道歉要求原諒，事後再度情緒失控，周而復始。數年來，她一再忍讓，阿明仍對她精神、言語虐待，請求法官准許離婚。

阿明否認毆打妻子，主張雖有起爭執，僅互相推擠，他沒有證據證明阿芳有交男友，他說恐嚇、辱罵阿芳的話，是阿芳先罵他，他回氣話，沒有意思要恐嚇、辱罵她。

台南高分院法官調閱通聯記錄查出，阿明疑心阿芳另有新歡，2017年11月2日晚間，阿明打了27通電話，阿芳未接電話，藉由撥打電話騷擾阿芳，阿芳提出阿明辱罵她錄音佐證；法官認為阿明分居前對阿芳施暴，分居後以電話、通訊軟體威嚇、辱罵言行顯已逾越夫妻通常所能忍受程度，同意阿芳請求離婚。

台南市女子阿芳（化名）主張和阿明結婚後，阿明對她暴力相向，兩人分居後，阿明懷疑她...
台南市女子阿芳（化名）主張和阿明結婚後，阿明對她暴力相向，兩人分居後，阿明懷疑她另結新歡，一個晚上打了27通騷擾電話，通訊軟體辱罵她，她訴請離婚法官判准；阿明服一審判決提出上訴。台南高分院法官認為，阿明言行達虐待程度，駁回上訴，判准阿芳離婚。圖/台南高分院外觀。圖/本報資料照片
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離婚結婚恐嚇
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