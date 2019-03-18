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避免強制辯護無審查資力過於氾濫 法扶法修正部分條文

2019-03-18 14:35聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

有鑑於法律扶助應適用於無資力的弱勢族群，為避免強制辯護案件無審查被告資力而造成資源排擠，立法院司法及法制委員會今初審通過修正《法律扶助法》第5條規定其他原因無法受到法律適當保護，就最輕本刑3年以上或高院管轄第一審案件，須由法扶陪同偵審限於偵查中初次詢（訊）問、司法院指定之法院審判中，未經選任辯護人者。

現行法院就強制辯護採三元模式，分別為法院附屬的公設辯護人、法律扶助基金會、法院指定律師（義務辯護人）。司法院表示，法扶律師及義務辯護律師來源相同，應無品質差異。公辯雖與兩者考試資格不同，品質並無明顯不同，但被告定罪率高、所獲刑度低，且定罪後上訴率較低。

分析國家支出成本，2016年7月至2017年6月法扶律師與公辯、義辯酬金或用人成本，法扶最高，其次為義辯，而公辯平均成本顯著低於前兩者。

司法院指出，地方法院有31位公辯（每人年案件量約為370件），高等法院有13位公辯（每人年案件量約為170件）。平均每位公辯年案件量約為310件（1萬3676件/44人），每案件平均公辯成本為8153元。

同樣為強制辯護案件，在不考量間接成本下，一件案件所花費的律師成本，最高為法扶律師，其次為義辯，而公辯則顯著較低。為讓資源分流，將通盤檢討三元制度。

尤美女指出，強制辯護依《刑事訴訟法》第31條第1項規定，類型包括最輕本刑3年以上有期徒刑、高院管轄第一審案件、因精神障礙或其他心智缺陷無法完全陳述、原住民等。

前兩項類型不乏高獲利毒品犯罪、組織或經濟犯罪、人口販運、內亂外患、妨害國交等，若均由法扶無償提供辯護，顯然有違扶助無資力及弱勢民眾宗旨。前兩項類型資力審查應回歸一般，且法院也設有公辯或提供指定義辯，法扶實無必要重複給予扶助。

尤美女提案修正《法律扶助法》第5、13條，其他原因無法受到法律適當保護者，就最輕本刑3年以上或高院管轄第一審案件，被告資力回歸一般審查。

林麗蟬、林為洲鑑於語言限制及文化習慣差異，提案修正《法律扶助法》第5條，新增被告為新住民或從事《就業服務法》第46條第1項第8至10款工作的外國人，在偵審中沒選任辯護人，可申請法扶且無須審查資力。由於《新住民基本法》尚未通過，「新住民」法律定義不明，因此不採此版本。

經周春米、段宜康等委員及法扶成員充分討論，全體達成共識，採司法院修正動議。初審通過版本第5條第4項第1款修正為「涉犯最輕本刑3年以上有期徒刑或高等法院管轄第一審案件，於偵查中初次詢（訊）問、司法院指定之法院審判中，未經選任辯護人。」

最後，為彌平身心障礙者歧視，王榮璋提案修正《法律扶助法》第54條，刪除第4款身心障礙者不得擔任法扶董事或監察人的消極資格，讓身心障礙者具有與其他人平等參與公共事務的權利。經在場委員同意，召委段宜康裁示全數通過，無須交付黨團協商。

有鑑於法律扶助應適用於無資力的弱勢族群，為避免強制辯護案件無審查被告資力而造成資...
有鑑於法律扶助應適用於無資力的弱勢族群，為避免強制辯護案件無審查被告資力而造成資源排擠，立法院今初審通過修正《法律扶助法》第5條。記者賴佩璇／攝影。
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段宜康
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