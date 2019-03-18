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法扶法增「防檢濫訴條款」 重大過失地檢署要付律師費

2019-03-18 13:51聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

為確保法律扶助資源有效利用，立法院司法及法制委員會今初審通過新增《法律扶助法》第34條之一，規定檢察官濫行起訴或上訴，應由該管檢察署負擔法扶支出費用。提案人段宜康表示，立法目的不是要增加法扶收入，這代表重大意義是地檢署要為檢察官蒐證不足、濫行起訴承擔責任。

法扶歷年經費來源九成是政府補助，但相較於歐美挹注明顯不足。段宜康提案增訂《法律扶助法》第34條之一，認為檢察官對被告有利、不利的證據均有皆有注意義務。為避免濫行起訴、上訴導致法扶資源浪費，在檢察官有重大過失時，應由該管地檢署負擔法扶支出費用。

法務部參事羅榮乾反對，認為這會讓檢察官偵查時產生自我防衛的心理上「寒蟬效應」。《刑事訴訟法》第251條規定有犯罪嫌疑就可提起公訴，與第299條法官科刑判決的門檻標準不同；且刑事訴訟是動態的，從偵查到言詞辯論終結，檢辯雙方、當事人提出新證據，法院會如何判決檢方無從預測。

聽聞羅的說法，召委段宜康無法接受並高聲質疑，「難道會因為有法扶法，檢方該去搜索就不去搜索嗎？你（羅）代表法務部，陳述要有道理，這個提案不是我發明的，是抄（法務部前部長）邱太三當立委時提的。我排了議程，法務部覺得不行，哪一位來找我溝通？」

段宜康說，提案目的不是要讓法扶有收入，代表的意義是地檢署要為一個檢察官蒐證不足、濫行起訴要去承擔責任，並非行政責任而是提供法扶費用。個人認為應該有例子來援引，不可能是最高法院的判決，必然是事實審的最終法院，另救濟程序由司法院訂之。

曾任法官、律師的立委周春米補充，為何要特別訂在法扶法裡面？就她觀察，檢察官不一定要起訴重罪，起訴要審酌要件，但他就是要辦大案，才硬要跟公務員扯在一起，用貪汙詐欺罪起訴，所以全部被告都找法扶律師，導致資源耗費。尤美女也緩頰，該條構成要件還有重大過失。

現場委員均無反對意見，段宜康裁示通過《法律扶助法》第34條之一：「檢察官有下列情形之一而有重大過失者，法院應依職權或分會之聲請，裁定命該管檢察署負擔基金會所支出之酬金及必要費用：一、起訴所附證據顯不足以證明被告有犯罪嫌疑，並經法院判決無罪確定。二、於審判中發現有應撤回起訴之事由而不撤回。三、顯無上訴理由而提起上訴。」

民進黨籍立委段宜康（中間戴眼鏡者）與法務部參事羅榮乾（段的右一）修法意見分歧。記...
民進黨籍立委段宜康（中間戴眼鏡者）與法務部參事羅榮乾（段的右一）修法意見分歧。記者賴佩璇／攝影。
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段宜康刑事訴訟
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