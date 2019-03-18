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極度乾燥出走、永福樓收攤...東區商圈倒店潮不是你想的那樣

何處沾染紅塵：林清玄的報導文學和電影因緣

姊弟戀分手收場 他潑女友汽油還想點火得關7年

2019-03-18 13:35聯合報 記者林孟潔╱即時報導

擔任水電工的林姓男子不滿大他10歲的鄭姓女友要分手，朝鄭女身上潑滿汽油，還企圖拿打火機點火，所幸鄭女及時拍掉打火機，另有旁人協助壓制，才未釀成傷亡。一、二審均依殺人未遂罪判7年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，林男2017年3月和育有一子的鄭女交往，但因為年齡、個性、觀念不合，鄭女提出分手，但林男不願意，卻挽回不成，他同年10月深夜先到加油站購買2個寶特瓶的汽油，隔天到鄭女住處。

鄭女送小孩上學，買好早餐回家，只見林男手拿汽油，趕緊請林男拿鑰匙、早餐上樓給家人，她趁機逃跑躲藏；隔天，鄭女和家人急忙換家中大鎖，再請工人加裝監視器，未料林男以歸還鑰匙為由，再次到鄭女住處，強行進入屋內，朝鄭女身上潑灑汽油，拿打火機點火，鄭女拍掉打火機，大喊「你要幹嘛、你要幹嘛」。

林男並未罷手，又拿出另一個打火機企圖點火，所幸屋外的鄭女胞弟、裝設監視器的工人協助壓制，拍掉林男的打火機，報警逮人。林男否認犯行，供稱是鄭女要自焚，但法官均不採信，認為林男犯罪事證明確，且犯後毫無悔意，一、二審均依殺人未遂罪判7年徒刑，案件上訴三審，最高法院維持原審判決，駁回上訴定讞。

示意圖／ingimage
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